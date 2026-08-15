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Podnikatelé mohou v srpnu ušetřit 4 230 Kč. Většina z nich o tom neví a zbytečně se ošidí

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Část podnikatelů v paušálním režimu nemusí v srpnu posílat celou pravidelnou zálohu. Pokud spadají do prvního pásma a dosud nevyužili přeplatek vzniklý za první polovinu roku, mohou srpnovou platbu snížit z 9 162 na 4 230 korun. Peníze přitom nepropadnou ani těm, kteří této možnosti nyní nevyužijí.
OSVČ čeká v srpnu možnost platit méně. Zálohu lze snížit na 4 230 Kč, přeplatek zůstane evidovaný.

OSVČ čeká v srpnu možnost platit méně. Zálohu lze snížit na 4 230 Kč, přeplatek zůstane evidovaný.

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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