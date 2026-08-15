Ani cukr, ani soda. Rajská omáčka ztratí kyselost díky 1 surovině, kterou máte v lednici

Kyselá rajská umí pokazit i jinak povedený oběd. Nejčastější reakcí bývá cukr nebo špetka jedlé sody. Jenže ani jedno tu ostrou chuť neodstraní tak, jak by si člověk představoval. Skutečný pomocník se přitom nejspíš krčí ve vaší zeleninové přihrádce v lednici.
Proč rajská občas nakysne
Za kyselou chutí stojí samotná rajčata. Nesou v sobě přírodní kyseliny, hlavně citronovou a jablečnou, a jejich množství se liší plod od plodu. Rozhoduje hned několik věcí:
odrůda, počasí, kolik slunce rajče nachytalo, jak je rajče zralé. Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni
Nezralým plodům chybí cukr, který by kyselost vyrovnal, takže chutnají ostřeji.
Právě proto může recept, který zvládáte poslepu, dopadnout pokaždé o kousek jinak. Jednou je omáčka sametová, podruhé nepříjemně kyselá. U konzervovaných rajčat a protlaku je riziko ještě větší, protože se do nich kyselina občas přidává i jako regulátor kyselosti.
Cukr a soda kyselost jen schovají
Po cukřence sáhne člověk skoro automaticky, jenže moc to nevyřeší. Kyselin v hrnci neubude, sladká chuť je jen na chvíli přehluší. Výsledná omáčka je pak zbytečně sladká, ztratí svěžest rajčat a chuťově se blíží spíš kečupu.
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Jedlá soda jede na jiném principu. Coby zásada kyselinu přímo ruší a pH v hrnci tím klesá. Potíž je, že sama žádnou chuť nepřidá. Větší množství sody kyselost spolehlivě srazí, jenže tím omáčku připraví i o výraznost a chuť sklouzne do ploché, místy nahořklé polohy. Vyplatí se proto sáhnout po něčem, co kyselost srazí a přitom chuť pozvedne.
Tajemství italských kuchyní: obyčejná mrkev
Tou surovinou je mrkev. V Itálii ji do omáčky přidávají po generace a princip je prostý. Mrkev má v sobě přirozený cukr. Během vaření ho odevzdá do omáčky a zároveň na sebe naváže část kyselin, výsledkem je jemnější rajská bez jediné špetky cukru nebo sody.
Nabízejí se dva přístupy. U prvního hodíte celou oloupanou mrkev rovnou k rajčatům, necháte ji povařit a než omáčku dotáhnete, kořen z hrnce zase vyndáte. U druhého mrkev najemno nastrouháte a hned zkraje ji zpěníte s cibulkou, tak jak Italové připravují základ zvaný soffritto. V hotové omáčce po ní nezůstane ani stopa, úplně se totiž rozvaří a splyne se zbytkem. Množství je přitom skromné, běžnému hrnci omáčky postačí jediná mrkev.
Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně Najemno nastrouhaná mrkev odevzdá do omáčky přirozený cukr a část kyselin naváže na sebe. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Krémovější varianta? Máslo nebo smetana
Kdo má rád omáčku plnou a sametovou, může vsadit na mléčné tuky. Mléčný tuk umí ostrou chuť obrousit, takže stačí přidat kousek másla nebo trochu smetany a rajská zjemní, zhoustne a dostane plnější chuť. Dobře funguje i lžíce zakysané smetany vmíchaná na závěr.
I tady ale platí, že s množstvím se to nesmí přehnat. Stačí málo, aby ostrá chuť ustoupila a přitom nezmizela svěžest rajčat. Máslo i smetanu máte v lednici po ruce stejně jako mrkev, takže vybírat můžete podle toho, jestli chcete omáčku spíš lehkou, nebo vyloženě hedvábnou.
Jednotlivé postupy a jejich účinek shrnuje následující přehled:
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Postup Jak působí na kyselost Výsledek v omáčce Cukr Kyselinu neodbourá, jen ji přesladí Přeslazená chuť blízká kečupu Jedlá soda Jako zásada kyselinu ruší a snižuje pH Ve větší dávce plochá až nahořklá Mrkev Dodá přirozený cukr a část kyselin naváže Přirozeně jemná, bez cukru i sody Máslo nebo smetana Mléčný tuk ostrou chuť zaoblí Plná, krémová a sametová Nejlepší obrana je dobré rajče
Nejjistější cesta k jemné omáčce začíná už u nákupu. Čím zralejší a sladší rajčata koupíte, tím méně budete kyselost vůbec řešit. Sladší budou rajčata z farmářského stánku nebo od místního pěstitele než tvrdé plody z regálu mimo sezónu.
Svou roli hraje i trpělivost. Při dlouhém mírném varu se z omáčky odpaří přebytečná voda, chuť zhoustne a rajčata sama získají na sladkosti. Zralá rajčata, klidný var a jedna mrkev nakonec vytlačí cukřenku i sodu z kuchyně nadobro.
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Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/kysela-omacka-italove-pridavaji-mrkev-a-funguje-to/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-udelat-rajcatovou-omacku-mene-kyselou, https://www.toprecepty.cz/clanky/10635-sametova-rajska-bez-zdlouhaveho-vareni-jak-ji-zjemnit-a-neznicit-kyselosti-aby-chutnala-jako-od-babicky/, https://www.jimeto.cz/italska-rajcatova-omacka-se-muze-lehce-zvrtnout-poradime-jak-ji-zbavit-prilisne-kyselosti/, https://www.tiscali.cz/ani-cukr-ani-sul-rajcatova-omacka-ztrati-kyselost-po-1-bezne-surovine-725924