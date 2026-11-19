Víkendová uzavírka u Brna omezí provoz na D1 i D2 u Brna. Řidiče čekají objížďky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Víkendová uzavírka u Brna omezí provoz na D1 i D2 u Brna. Řidiče čekají objížďkyZdroj: ŘSD
Článek byl publikován 19.11.2026 12:00
Také proto, aby se z Brna talentovaným sportovcům či trenérům nechtělo jinam, je důležité mít kvalitní...
Pojme milion litrů vody a její stavba probíhala netradičně od střechy směrem dolů. Energetici v Dukovanech...
Starostou nejlidnatější brněnské městské části Brno-střed je lidovec Filip Chvátal, na svém ustavujícím...
Hokejisté Hradce Králové deklasovali v dohrávce 16. kole extraligy Kometu Brno 6:0 a po sérii tří porážek...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Náš svařák je tak lahodný, že vzplály i langoše. Brněnští trhovci vtipkují o požáru
- Aby sportovci neutíkali do Prahy. Brno potřebuje halu i fotbalový stadion, míní Zlatušková
- Milion litrů vody v jedné nádrži. V Dukovanech postupně mění obří zásobníky
- Konec osmileté éry Mencla. Novým starostou Brna-středu je lidovec Chvátal