Medveděv trefil diváka do oka a kurt opustil bez protestu. Přišel o všechny body i peníze z celého turnaje

Pondělní večer 5. října 2026 v Pekingu měl být pro Medveděva pokusem o zvrat. Proti Novaku Djokovičovi prohrával o set, ve druhém o brejk a po téměř dvou a půl hodinách hry se zápas lámal do koncovky. Pak přišel jeden ztracený bod a jeden úder navíc. Míč se odrazil od zadní stěny kurtu do hlediště a trefil muže v první řadě do obličeje. Ten si okamžitě zakryl levé oko. O pár minut později Medveděv podával ruku u sítě, ovšem ne jako poražený v regulérním zápase, ale jako hráč vyloučený z turnaje. Nepřišel jen o finále. Přišel o všechno, co si v Pekingu vydělal, a tenis znovu otevřel otázku, kterou si klade pokaždé, když míč opustí hru a zasáhne člověka: má rozhodovat úmysl, nebo následek?
Míč, který měl zůstat na kurtu
Podle záběrů a zpráv z místa nešlo o prudký, cílený úder do tribuny. Medveděv po ztraceném bodu odpálil míč dozadu, ten se odrazil od stěny a skončil v první řadě. Zasažený divák se držel za oko, viditelně ho to bolelo a z hlediště ho odvedl personál stadionu. Jak vážně je zraněný, zatím zveřejněno nebylo.
U kurtu se pak odehrála krátká, ale rozhodující porada. Medveděv mluvil s hlavním rozhodčím Mohamedem Lahyanim a s funkcionářem ATP. Verdikt padl rychle. Rus neprotestoval, nehádal se, nerozbil raketu. Došel k síti, podal ruku Djokovičovi a odešel.
Pro hráče jeho pověsti to byla nezvykle tichá reakce. Medveděv si v posledních sezonách vysloužil pokuty na US Open 2025 i Australian Open 2025 a na jaře 2026 v Monte Carlu rozbíjel raketu. Tentokrát konflikt nevyhrotil. Po zápase řekl, že šlo „na sto procent“ o nehodu, že je mu divákovi „strašně líto“ a že se cítí „hrozně“. Dodal, že se s mužem chce spojit a omluvit se mu osobně.
Djokovič se ho zastal aspoň v tom podstatném: nemyslí si, že by Medveděv diváka trefil schválně. Na výsledku to ale nezměnilo nic.
Pravidlo, které se neptá na úmysl
Klíčová pasáž je v kapitole VIII oficiálních pravidel ATP, v takzvaném kodexu chování. Pravidlo o nevhodném zacházení s míčem zakazuje hráčům prudce, nebezpečně nebo v hněvu odpálit, kopnout či hodit míč jinak než v rozumné snaze hrát bod. Postih se tak netýká jen úmyslu někoho trefit. Stačí bezohlednost, tedy úder, u kterého hráč nedbá, kam míč poletí.
O vyloučení rozhoduje supervizor turnaje a pravidla mu dovolují sáhnout po něm už za jediné porušení kodexu. Neplatí tu tedy obvyklá eskalace od varování přes trestný bod k trestné hře. A ještě jedna věta z pravidel je pro Medveděva zásadní: rozhodnutí supervizora o diskvalifikaci je konečné a nelze se proti němu odvolat.
Tím ovšem případ nemusí končit. Pokud by vedení ATP odpovědné za pravidla a soutěž vyhodnotilo incident jako závažný prohřešek, který poškodil turnaj nebo integritu sportu, může uložit další pokutu, nebo dokonce zákaz startu. Proti takovému dodatečnému trestu už odvolání přípustné je. K 6. říjnu ale žádná další sankce potvrzená nebyla.
Podle nás je logika pravidla správná, i když je vůči Medveděvovi tvrdá. Tenis netrestá frustraci jako takovou, ta k němu patří. Trestá okamžik, kdy se z frustrace stane riziko pro lidi, kteří sedí pár metrů od kurtu a nemají jak se bránit. Divák v první řadě neví, že míč přiletí. Rozhodčí nemůže zkoumat, co měl hráč v hlavě. Vidí jen to, že míč opustil hru a skončil v něčím oku.
Co ho stál jeden úder
Pravidla ATP jsou u diskvalifikace jednoznačná: hráč ztrácí veškeré body, finanční odměnu a hotelové výhody, které na daném turnaji získal. U semifinalisty turnaje kategorie ATP 500 jde o citelnou částku.
|Položka
|Co Medveděv ztrácí
|Body do žebříčku ATP
|200
|Finanční odměna za semifinále
|zhruba 4,8 milionu Kč
|Hotelové výhody
|veškeré na turnaji v Pekingu
|Případná dodatečná sankce
|zatím nepotvrzena
Body jsou možná ještě bolestivější než peníze. Říjen je fáze sezony, kdy se rozhoduje o nasazení na posledních turnajích a o místech na Turnaji mistrů v Turíně. Dvě stě bodů v tu chvíli může znamenat rozdíl mezi jistou účastí a nervózním počítáním. Přesný dopad na žebříček a na pořadí v kvalifikaci do Turína ukážou až tabulky po skončení Pekingu a souběžných turnajů.
Další štaci má přitom Medveděv hned za humny. V losu Masters v Šanghaji figuruje jako nasazená pětka s volným losem do druhého kola. Pokud ATP nesáhne po dalším trestu, bude mít šanci ztracené body začít dohánět okamžitě.
Djokovič znovu u toho, tentokrát z druhé strany sítě
Ironie pekingského večera je těžko přehlédnutelná. Nejznámější diskvalifikaci za zásah míčem v moderním tenise totiž nezažil nikdo jiný než Djokovič. Na US Open 2020 v osmifinále proti Pablu Carreñovi Bustovi za stavu 5:6 v prvním setu odpálil po ztraceném gemu míč za sebe a trefil čárovou rozhodčí do krku. Byl okamžitě vyloučen a americký tenisový svaz potvrdil, že přichází o body i finanční odměnu z turnaje.
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|Djokovič, US Open 2020
|Medveděv, China Open 2026
|Fáze turnaje
|osmifinále
|semifinále
|Soupeř
|Pablo Carreño Busta
|Novak Djokovič
|Stav zápasu
|5:6 v 1. setu
|5:7, 3:5
|Zasažená osoba
|čárová rozhodčí
|divák v první řadě
|Místo zásahu
|krk
|obličej, levé oko
|Následek
|diskvalifikace, ztráta bodů a peněz
|diskvalifikace, ztráta bodů a peněz
Oba případy spojuje stejná logika. Ani jeden z hráčů podle všeho nechtěl nikoho trefit a ani u jednoho to nehrálo roli. Rozhodl následek a riziko. Rozdíl je v tom, koho míč zasáhl. Čárová rozhodčí je součástí zápasu a stojí v prostoru, kam míče běžně létají. Divák je člověk, který si koupil lístek a kterého má pořadatel chránit. Podle nás to Medveděvův případ dělá ještě citlivějším.
Djokovič tak v Pekingu postoupil do finále, kde vyzve Alexe de Minaura, a pokračuje v neuvěřitelné sérii. Na tomto turnaji má bilanci 33 výher bez jediné porážky a útočí na sedmý titul. Obě mužská semifinále přitom skončila předčasně: Hubert Hurkacz skrečoval proti de Minaurovi za stavu 4:6, 2:3 kvůli potížím s adduktorem.
Peking s českým podtextem
Medveděvova cesta pavoukem se mohla protnout s českou. Oficiální zpráva pořadatelů po losu uváděla, že Medveděv a Jakub Menšík kotví ve stejné čtvrtině. K souboji ale nedošlo, Menšík skončil ve druhém kole s Franciscem Cerúndolem. Tomáš Macháč se do hlavní soutěže dostal jako šťastný poražený z kvalifikace a v prvním kole nestačil na Alexe Molčana.
Silnější český příběh se psal v ženské části, která jako poslední turnaj kategorie WTA 1000 v sezoně běží až do 11. října. Největší ránu rozdala Nikola Bartůňková, která ve třetím kole porazila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3, jak podrobně popisuje WTA. Linda Nosková vypadla v osmifinále s Jekatěrinou Alexandrovovou po hladké porážce 2:6, 2:6. Karolínu Muchovou čekal v osmifinále duel s Naomi Ósakaovou.
Čeští tenisté se navíc s Medveděvem mohou potkat hned v Šanghaji. V pavouku tamního Masters figurují Macháč, Menšík, Jiří Lehečka i Vít Kopřiva.
Muž z první řady odcházel z pekingského stadionu s rukou na oku a jeho jméno zatím nikdo nezná. Medveděv odcházel bez finále, bez dvou set bodů a bez milionů. Tenis mu tím vzkázal, že ve chvíli, kdy míč opustí hru, za něj nese odpovědnost hráč, ať chtěl, nebo ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář