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Mayové léčili špatné chování dost drasticky: Čelem vypustili hloupou krev

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Vysokohorští Mayové rozeznávají tři nemoci z dezorientace, které lze charakterizovat jako lidové nemocí nebo projevy emocionální tísně, které narušují pacientovy racionální schopnosti, někdy spojené s antisociálním chováním. Tyto poruchy se vyskytovaly po celé mayské období zaznamenané etnografy.
Mayové léčili špatné chování dost drasticky: Čelem vypustili hloupou krev

Mayové léčili špatné chování dost drasticky: Čelem vypustili hloupou krev

Zdroj: CC BY-SA 2.5 / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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