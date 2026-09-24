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I v čínské mytologii narazíme na velkou potopu, nebyla však trestem od Boha

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Biblická mytologie pracuje s potopou světa jako velkým Božím trestem, který měl očistit lidstvo od neřestí. Příběhy podobné tomu Noemovu lze nalézt v různých mytologiích včetně té čínské. Její obsah je ovšem poněkud odlišný.
I v čínské mytologii narazíme na velkou potopu, nebyla však trestem od Boha

I v čínské mytologii narazíme na velkou potopu, nebyla však trestem od Boha

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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