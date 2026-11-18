Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity se podílejí na vytvoření metodiky, která by umožnila vyhodnotit na základě vlastností potravin a pokrmů jejich očekávaný vliv na hladinu cukru v těle. DiaSkóre má sloužit jako edukační pomůcka třeba pro lidi s cukrovkou druhého typu nebo prediabetem, uvedla univerzita v tiskové zprávě.
Projekt vychází z poznatku, že o tom, jak potravina ovlivní hladinu cukru v krvi, nerozhoduje jen její složení, ale i způsob výroby a výsledná struktura.
Například ve studii publikované v roce 2022 v odborném časopise The Journal od Nutrition vědci porovnávali těstoviny, chléb a kuskus připravené ze semoliny z tvrdé pšenice. Přestože porce obsahovaly stejné množství dostupných sacharidů, reakce organismů se lišily.
U zdravých dospělých vyvolaly těstoviny nižší glykemickou odpověď než chléb a kuskus, a to díky jejich kompaktnější struktuře, která zpomalovala trávení škrobu. Připravované DiaSkóre má podobné souvislosti zohledňovat. Při jeho vývoji odborníci propojují poznatky potravinářské technologie s daty a statistickým modelováním.
„Při výrobě potravin ovlivňujeme nejen jejich složení, ale také strukturu a dostupnost živin při trávení. Na připravovaném DiaSkóre je zajímavá právě snaha převést tyto technologické souvislosti do měřitelných a porovnatelných parametrů. Dalším krokem je ověřit, jak dobře dokážou vysvětlit skutečnou glykemickou odpověď,“ uvedla Milena Matejovičová z Ústavu technologie potravin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.
První odborný návrh DiaSkóre byl publikován letos ve sborníku konference Ingrovy dny, uvedla univerzita. Dalším krokem je ověřování na reálných datech. Výzkumníci budou porovnávat matematický model se skutečnou biologickou odezvou a zjišťovat, které charakteristiky pokrmů mají pro vytvářený model skutečný význam.
DiaSkóre vzniká z iniciativy české technologické společnosti VX Systems, která provozuje platformu Jídelní plán. Vznikající nástroj by mohl najít uplatnění také při vývoji a reformulaci receptur nebo porovnávání různých technologických postupů. Do observační studie se mohou přihlásit také zájemci z veřejnosti, kteří splní podmínky výzkumu.