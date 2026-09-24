Lyžařský supervíkend ve Vesci přinese domácí šampionát klasiků i závod sdruženářů

Areály ve Vesci a na Ještědu budou tentokrát hostit závodníky v běhu na lyžích a v severské kombinaci. Zatímco mladí sdruženáři změří síly s mezinárodní konkurencí v rámci Alpen Cupu, běžce čekají, stejně jako v posledních letech, souboje o republikové tituly. Závody se konají od pátku až do neděle.
Běžcům bude již tradičně patřit areál ve Vesci, kde se poměří kompletní česká špička. V boji o republikové tituly tak nebudou chybět ani pátý muž z posledního olympijského sprintu a majitel pódiového umístění ze Světového poháru v Drammenu Jiří Tuž, finalista sprintu z posledního světového šampionátu Michal Novák nebo sedmá žena olympijského skiatlonu Kateřina Janatová.
„Myslím si, že na konci září je skvělé se porovnat a podívat, jak na tom jsou ostatní. Člověk se zase i socializuje,“ řekla Kateřina Janatová, která velkou část přípravy tráví ve Skandinávii. „Je to super akce. Tím, jak běháme na dráze, tak je to specifické. Těším se na domácí atmosféru. Letos bych to chtěla objet celé, loni mě do dvou závodů nepustila nemoc, tak doufám, že si to letos vynahradím,“ dodala.
Alpen Cup sdruženářů se do Liberce vrací po roční pauze, kterou v loňské edici Lyžařského supervíkendu vyplnilo dospělé mistrovství ČR. O republikový titul v severské kombinaci však půjde i tentokrát. Sobotní závod Alpen Cupu totiž zároveň bude i mistrovským závodem juniorů.
„Alpen Cup v Liberci je pro mě, společně se závody Alpen Cupu v Harrachově, srdcovka. Je to dáno hlavně tím, že celý rok jezdíme velké vzdálenosti po Evropě, řešíme cestování, přestupy a tak dále. V Liberci máme možnost zazávodit si i bez těchto starostí, na domácích můstcích a na dobře známé trati. Navíc ona trať je jedna z těžších, což beru jako velké plus. Velmi se na závody těším a doufám, že do Liberce zavítá mnoho sportovních fanoušků,“ popsal juniorský reprezentant v severské kombinaci Jiří Kubalák.
Kromě závodů se diváci mohou těšit i na doprovodný program. K vyzkoušení bude připraven speciální malý můstek. V areálu bude po všechny tři dny probíhat také otevřený trénink jízdy a dovedností na kolečkových lyžích, které si budou moct vyzkoušet děti i dospělí. Připravena bude i speciální exhibice travního lyžování.
Závodní program Lyžařského supervíkendu v Liberci
Pátek 25. 9. 2026
AREÁL VESEC
Mistrovství ČR na kolečkových lyžích – sprint volnou technikou
13:00-13:55 oficiální trénink
14:00 start kvalifikace
15:50 cca konec kvalifikace
16:00 start finálových jízd
Sobota 26. 9. 2026
AREÁL JEŠTĚD
Alpen Cup v severské kombinaci, skokanská část
10:00 soutěžní kolo K90
AREÁL VESEC
Mistrovství ČR na kolečkových lyžích, individuální závod klasickou technikou
8:00-8:45 oficiální trénink
9:00 start první kategorie
dorostenky ml. (U16) - 3,7 km – volně
dorostenci ml. (U16) - 5 km, kolo + sprintový okruh – volně
dorostenky st. (U18) - 5 km, kolo + sprintový okruh – klasicky
dorostenci st. (U18) - 7,5 km, 2 kola – klasicky
juniorky (U20) a ženy - 7,5 km, 2 kola – klasicky
junioři (U20) a muži - 10 km, 3 kola – klasicky
Obratnostní závod staršího žactva volnou technikou
12:40 oficiální trénink
13:00 start první kategorie – 2 km s překážkami volně
Alpen Cup v severské kombinaci, běžecká část
15:30 běžecká část
Neděle 27. 9. 2026
AREÁL JEŠTĚD
Alpen Cup v severské kombinaci, skokanská část
10:00 soutěžní kolo K90
AREÁL VESEC
Mistrovství ČR na kolečkových lyžích, individuální závod volnou technikou
8:00-8:45 oficiální trénink
9:00 start první kategorie
dorostenky ml. (U16) - 5 km 1 kolo + sprintový okruh
dorostenci ml. (U16) - 7,5 km 2 kola
dorostenky st. (U18) - 7,5 km 2 kola
dorostenci st. (U18) - 10 km 3 kola
juniorky (U20) a ženy - 10 km 3 kola
junioři (U20) a muži - 15 km 4 kola
Alpen Cup v severské kombinaci, běžecká část
14:00 běžecká část