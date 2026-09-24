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Lyžařský supervíkend ve Vesci přinese domácí šampionát klasiků i závod sdruženářů

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Fanoušci lyžování se mohou těšit na pořádnou porci tohoto zimního sportu už na konci září. V Liberci se koná už tradiční Lyžařský supervíkend na konci léta. Do Liberce přivede domácí špičku klasického lyžování a mezinárodní obsazení pro sdruženáře.
Lyžařský supervíkend ve Vesci přinese domácí šampionát klasiků i závod sdruženářů

Lyžařský supervíkend ve Vesci přinese domácí šampionát klasiků i závod sdruženářů

Zdroj: Český svaz lyžařů
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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