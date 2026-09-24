Babička mi vždy dávala pod postel sklenici s vodou. Nechápala jsem proč, ale dnes po nocích bez ní nedokážu usnout

Při hledání harmonického obytného prostoru záleží na každém prvku – a to podle webu
iRecep t ář zejména na těch, které nejsou vidět. Klíčová může být i voda, prvek ceněný pro své očistné a životodárné vlastnosti, která zaujímá zvláštní místo v různých kulturních a duchovních tradicích po celém světě. Co umí voda pod postelí
Tato metoda, která má své kořeny ve starověké filosofii feng-šuej, má za cíl vypudit negativní energii, zlepšit kvalitu spánku a celkovou pohodu.
Pojďme se podívat na to, proč je tato praktika více než jen folklórem a jak ji můžete zařadit do své noční rutiny, abyste si jednoduchým způsobem vylepšili spánek. Já myslím, že za zkoušku nic nedáte, že? Voda jako symbol života a proudění
V mnoha kulturách je voda považována za klíčový prvek při řízení toku „čchi“ neboli životní síly v prostředí. Symbolizuje čistotu, plynulost a schopnost
odplavovat nečistoty – a to fyzické i duchovní, jak informuje web iRecept. „Předpokládá se, že zavedení vodního prvku do místnosti, zejména specifickým způsobem, například pod postel, pomáhá vyrovnávat a omlazovat energii v daném prostoru,“ říká čtenář Jan T. Z Plumlova, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.
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Ve feng-šuej může umístění vody ovlivnit různé aspekty života, od bohatství po kariérní vyhlídky. Strategické umístění vodního prvku vzhledem ke světovým stranám dodává. například dokáže posílit určité oblasti života. Třeba dáte-li vodu do severní části místnosti údajně podporuje kariérní růst, zatímco umístění v jižní části může zvýšit prosperitu,“ Umístění vody pod postel
Prostor pod postelí je při každodenním úklidu často přehlížen a může se v něm hromadit mnoho stagnující energie. Umístění sklenice s vodou zde slouží k několika účelům:
Předpokládá se, že voda má schopnost absorbovat a neutralizovat negativní energie, které mohou narušovat spánek nebo přispívat k neklidu. Stejně jako voda osvěžuje tělo, osvěžuje prý i duši a neviditelné energie obklopující oblast spánku. Použijte průhlednou sklenici naplněnou čerstvou, čistou vodou. Vyhněte se plastům nebo kovům, protože by mohly narušit čistotu vody. Sklenici umístěte pod postel, blízko místa, kde máte hlavu. Zajistěte, aby nepřekážela a nedošlo k rozlití. Zdroj fotografie: Unsplash Pokud máte obavu, že se ve vašem domě usadily negativní energie, pak si vezměte k ruce sklenici s vodou. Nic víc není třeba
Ráno zkontrolujte, zda se ve vodě netvoří bublinky, zda není zakalená nebo zda nezměnila barvu. Předpokládá se, že tato změna znamená, že voda absorbovala negativní látky.
Tuto vodu vylijte do umyvadla nebo toalety a další noc vše proveďte znovu. Tento postup opakujte, dokud voda nezůstane po nočním působení čirá – znamená to, že se nyní ve vaší ložnici nachází tolik potřebný neutralizovaný energetický prostor. Chalupáři-Zahrádkáři doporučují i trik se solí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři