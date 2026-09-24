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Babička mi vždy dávala pod postel sklenici s vodou. Nechápala jsem proč, ale dnes po nocích bez ní nedokážu usnout

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Docela obyčejná sklenice s vodou může mít jednu významnou výhodu – dokáže totiž z vašeho domu vyhnat všechny negativní energie.
Babička mi vždy dávala pod postel sklenici s vodou. Nechápala jsem proč, ale dnes po nocích bez ní nedokážu usnout

Babička mi vždy dávala pod postel sklenici s vodou. Nechápala jsem proč, ale dnes po nocích bez ní nedokážu usnout

Zdroj: Gabecollett / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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