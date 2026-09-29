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6 svetrů, které ovládnou podzim 2026. A žádný z nich nemusí skončit jen u džínů

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Svetr a džíny jsou skvělý vztah. Stabilní, funkční a po letech už si nemusí nic dokazovat. Jenže letošní úplety si zaslouží trochu širší společenský život. Podzim 2026 přináší chlupaté textury, lyžařské vzory, poctivé cardigany i úplety, které fungují skoro jako socha.
6 svetrů, které ovládnou podzim 2026. A žádný z nich nemusí skončit jen u džínů

6 svetrů, které ovládnou podzim 2026. A žádný z nich nemusí skončit jen u džínů

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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