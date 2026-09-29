6 svetrů, které ovládnou podzim 2026. A žádný z nich nemusí skončit jen u džínů

1. Chlupatý a kartáčovaný úplet
Mohér, kartáčovaná alpaka a další měkké úplety letos nejsou jen praktickou vrstvou proti zimě. Výrazná textura funguje sama jako hlavní módní prvek a díky tomu může být střih svetru velmi jednoduchý.
Krémový nebo světle šedý chlupatý svetr zkus se saténovou midi sukní a jednoduchými kozačkami. Kontrast mezi měkkým objemem nahoře a hladkým materiálem sukně udělá většinu stylingu za tebe. U výraznějšího fialového nebo vínového úpletu už nech zbytek outfitu klidnější: tmavé kalhoty, jednoduchá kabelka a minimum šperků.
2. Svetr, který by sis klidně „půjčila“ od partnera
Volnější crewneck, donegalové úplety a svetry s lehce pánským charakterem vypadají, jako by ve skříni bydlely už několik let. Právě tahle nenucenost je jejich výhoda; nemusí působit dokonale nově ani přesně vytvarovaně.
Šedohnědý volnější crewneck zastrč jen vpředu do dlouhé saténové nebo vlněné sukně, přidej kožený pásek a loafers. Stejně dobře funguje přes bílou košili s širokými kalhotami, kdy necháš vykouknout límec a manžety. A ano, samozřejmě ho můžeš vzít i k džínům. Jen jsme slíbily, že tím celý stylingový plán neskončí.
3. Lyžařský svetr mimo sjezdovku
Ski sweaters a výraznější tradiční vzory se přesouvají z horských chat zpátky do běžného městského šatníku. Robustnější úplet a lehce retro charakter fungují překvapivě dobře právě v kombinaci s věcmi, které se sněhem nemají vůbec nic společného.
Vzorovaný svetr můžeš vzít k dlouhé jednobarevné sukni a kozačkám ke kolenům nebo k tmavým širokým kalhotám, jednoduchému vlněnému kabátu a strukturované kabelce. Celý trik spočívá v tom, že ostatní kusy budou městské a uhlazené; sněhule a pletená čepice s bambulí opravdu nejsou povinnou součástí balíčku.
4. Cardigan už není jen něco přes tričko
Propínací svetr získává mnohem větší samostatnost. Může fungovat zapnutý jako top, přes jemný rolák, přepásaný přes šaty nebo ve vrstvení připomínajícím moderní twinset.
Krátký vínový cardigan zapni téměř až ke krku a vezmi ho k vysokým šedým kalhotám s puky. Delší hnědou variantu můžeš stáhnout páskem přes jednoduché saténové šaty. Pokud chceš trochu devadesátkové nálady, dej pod cardigan tenký top v podobném odstínu a drž celý outfit tón v tónu.
5. Plastický úplet, který nepotřebuje šperk
Výrazné žebrování, vystupující struktury a neobvykle tvarované úplety posouvají obyčejný svetr někam mezi pleteninu a malou architekturu. Právě u nich platí, že čím zajímavější konstrukci má horní část outfitu, tím méně potřebuješ přidávat další efekty.
Černý, krémový nebo tmavě hnědý plastický svetr dej k rovné midi sukni nebo jednoduchým širokým kalhotám. Pokud má výrazný límec, ramena nebo asymetrii, šperk na krku pravděpodobně nepotřebuješ. Oblečení už tu práci odvedlo za něj.
6. Barva, která odmítá podzimní šeď
Podzim 2026 rozhodně není odsouzený jen ke camel, černé, béžové a šedé. Výrazné pleteniny se objevují ve fialové, vínové, červené, modré i světlejších studených tónech a právě svetr je velmi jednoduchý způsob, jak barvu přidat bez složitého kombinování.
Ametystový svetr funguje nádherně s čokoládově hnědou sukní, vínový se šedými širokými kalhotami a světle modrý s tmavým denimem a hnědým semišem. Pokud tě výrazná barva přímo u obličeje trochu děsí, začni cardiganem a nech pod ním vykouknout neutrální top.
Svetr už nemusí být výplň outfitu
Na chladnějším období je příjemné, že se zase můžeme opravdu oblékat ve vrstvách. Svetr přitom nemusí být poslední praktická věc, kterou hodíš přes outfit jen proto, že venku klesla teplota; může vytvořit siluetu, přidat texturu nebo úplně změnit charakter sukně a kalhot, které už máš několik sezon.
Svetr a džíny spolu samozřejmě mohou zůstat. Nikdo je nerozvádí. Jen tomu svetru letos občas dovolíme jít ven i s někým jiným.
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Zdroje: Vogue – All the Trends and Styling Tips From the Fall 2026 Copenhagen Shows [1], Vogue Runway – Rachel Comey Fall 2026 Ready-to-Wear [2], Vogue Runway – ArdAzAei Fall 2026 Ready-to-Wear [3], Vogue Runway – Zankov Fall 2026 Ready-to-Wear [4]. IMG AI GENERATED