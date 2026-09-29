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Americký učitel najel s jedním Volvem 5,2 milionu kilometrů, jeho motor ale dvakrát prošel generálkou

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Irv Gordon jezdil se svým červeným kupé 52 let a jen cesta do práce a zpět mu denně ukrojila 200 kilometrů. Guinnessova kniha rekordů jeho nájezd eviduje dodnes a nikdo jiný se k němu se sériovým autem nepřiblížil.
Americký učitel najel s jedním Volvem 5,2 milionu kilometrů, jeho motor ale dvakrát prošel generálkou

Americký učitel najel s jedním Volvem 5,2 milionu kilometrů, jeho motor ale dvakrát prošel generálkou

Zdroj: Foto: Chris Pruitt - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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