Část obchvatu Veselova na Karlovarsku se po pěti měsících otevřela pro dopravu

"Dosud uzavřený úsek je otevřen v režimu předčasného užívání a průjezdný je pro osobní i nákladní dopravu v obou směrech," uvedl mluvčí KSÚSKK Vojtěch Vaněk. Obnovením provozu končí objízdná trasa vedená ze Žlutic přes Chyši, Bošov a po silnici I/6 na Karlovy Vary. Stavba zbývající části obchvatu směrem ke křižovatce Knínice a budoucímu napojení na dálnici D6 pokračuje.
Cenu obchvatu Veselova, kde žije zhruba 40 obyvatel, projekt odhadoval na zhruba 200 milionů korun. Díky veřejné soutěži se ji ale podařilo snížit. Stavbu provádějí společnosti Komunikace Sokolov a RECYS-MACH, placena je z rozpočtu KSÚSKK s finanční podporou Karlovarského kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Přípravné práce na obchvatu dlouhém 1,48 kilometru začaly loni v lednu. Úplná uzavírka části silnice II/205 začala letos 4. května. Podle krajských silničářů byla nezbytná kvůli rozsáhlým zemním pracím, stavbě nových konstrukčních vrstev vozovky a napojení nové trasy obchvatu na původní silnici.
Zásadní práce skončily v termínu, uzavírka byla plánována do konce září. "Práce na celém obchvatu tím ale nekončí. V okolí budou nadále pokračovat stavební a dokončovací práce, proto řidiče žádáme, aby respektovali sníženou rychlost, dopravní značení a případný pohyb stavební techniky," doplnil ředitel KSÚSKK Jiří Šlachta.
Součástí projektu je stavba násypových těles, jejichž výška místy přesahuje osm metrů. Vyrostl zde i nový 240 metrů dlouhý most přes biokoridor, několik propustků, křižovatky, sjezdy, odvodnění a přeložka vodovodu.
Silnice II/205 patří podle Vaňka v této části Karlovarska mezi významné krajské komunikace. "Před uzavírkou po ní v obou směrech projíždělo více než 1200 vozidel denně, z toho přes 100 nákladních. Omezení proto ovlivnilo nejen obyvatele Veselova a Žlutic, ale také dojíždějící z okolních obcí, zásobování a autobusovou dopravu," dodal mluvčí.
Původní plán byl spojit stavbu obchvatu, kterou platí kraj, se souběžnou výstavbou necelých osmi kilometrů dálnice D6, kterou zadává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To se nakonec nestalo. Úsek dálnice D6 Bošov - Knínice, dlouhý 7,9 kilometru, byl podle ŘSD původně rozpočtován na 3,36 miliardy korun, soutěž cenu snížila na 2,34 miliardy korun bez DPH. Zprovozněn by měl být příští rok.