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Su-57 nad Černým mořem nemusí do dosahu ukrajinské obrany: jeho střely doletí na Oděsu z 290 kilometrů

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Dvacátého třetího srpna se nad Černým mořem pohybovaly dva ruské Su-57 a ve stejných minutách mířila na předměstí Oděsy řízená střela. Ukrajinské vzdušné síly tehdy vydaly varování a vyzvaly lidi do úkrytů. Role, kterou Rusko svému nejmodernějšímu letounu přisoudilo, je nenápadnější a zároveň nepříjemnější, než se od stroje páté generace čekalo.
Su-57 nad Černým mořem nemusí do dosahu ukrajinské obrany: jeho střely doletí na Oděsu z 290 kilometrů

Su-57 nad Černým mořem nemusí do dosahu ukrajinské obrany: jeho střely doletí na Oděsu z 290 kilometrů

Zdroj: Foto: Rulexip - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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