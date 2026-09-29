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Rusové mysleli, že na ně útočí celá jednotka. Byl to jeden robot se dvěma Bullspike, který pak vjel do krytuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ukrajinská armáda zveřejnila záznam útoku na ruský zákop, při kterém se na posledních metrech před pozicí neobjevil ani jeden voják. Práci odvedly pásové stroje na dálkové ovládání a jen od začátku roku 2026 jich Ukrajina poslala na frontu přes tisíc.
Rusové mysleli, že na ně útočí celá jednotka. Byl to jeden robot se dvěma Bullspike, který pak vjel do krytu
Zdroj: Foto: Sgt. 1st Class Brian Hamilton - licence Public domain
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Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.Všechny články tohoto autora →
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