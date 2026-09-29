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Jediná motorka na světě, která smí nosit znak Ferrari: Brit ji stavěl pět let a odpracoval přes 3 000 hodin

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Z Maranella nikdy nevyjel jediný motocykl, žádná série ani prototyp. Přesto existuje červený stroj, který má znak skákajícího koně na nádrži zcela legálně. Celá jeho legitimace se vejde na jeden podepsaný list papíru.
Jediná motorka na světě, která smí nosit znak Ferrari: Brit ji stavěl pět let a odpracoval přes 3 000 hodin

Jediná motorka na světě, která smí nosit znak Ferrari: Brit ji stavěl pět let a odpracoval přes 3 000 hodin

Zdroj: Foto: Håkan Dahlström from Malmö, Sweden - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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