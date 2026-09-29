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Jediná motorka na světě, která smí nosit znak Ferrari: Brit ji stavěl pět let a odpracoval přes 3 000 hodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Z Maranella nikdy nevyjel jediný motocykl, žádná série ani prototyp. Přesto existuje červený stroj, který má znak skákajícího koně na nádrži zcela legálně. Celá jeho legitimace se vejde na jeden podepsaný list papíru.
Jediná motorka na světě, která smí nosit znak Ferrari: Brit ji stavěl pět let a odpracoval přes 3 000 hodin
Zdroj: Foto: Håkan Dahlström from Malmö, Sweden - licence CC BY 2.0
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