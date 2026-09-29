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Před 100 lety byly nutností v každé domácnosti. Teď za nepoškozené sběratelé vyplácí až 15 000 Kč

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Pamatujete si ještě na tu nezaměnitelnou vůni, která se linula z babiččiny kuchyně, když se chystala nedělní káva? Ten uklidňující, rytmický zvuk provázel dětství snad každého z nás. Zatímco v dobách socialismu šlo o naprosto běžného pomocníka, kterého měl doma bez nadsázky každý, dnes se z těchto nenápadných společníků stávají vyhledávané sběratelské klenoty. Pokud se vám jeden takový kousek dodnes povaluje na půdě nebo ve starém příborníku na chalupě, možná nevědomky vlastníte poklad, za který vám sběratelé bez váhání vyplatí nečekanou sumu na ruku.
Před 100 lety byly nutností v každé domácnosti. Teď za nepoškozené sběratelé vyplácí až 15 000 Kč

Před 100 lety byly nutností v každé domácnosti. Teď za nepoškozené sběratelé vyplácí až 15 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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