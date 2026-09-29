Nesrovnatelná hodnota Česka a Anglie před Ligou národů. I náhradník z lavičky je dražší než celá Deniova jedenáctka

Dvě planety, jedna skupina
Podle Transfermarktu má celý český kádr tržní hodnotu 188 milionů eur. Anglický? 1,36 miliardy. Rozdíl činí 7,2násobek, a nejlépe ho ilustruje ne první jedenáctka, ale to, co Anglie nechává sedět na lavičce.
Skupina A3 Ligy národů 2026/27 vypadá na papíře jako turnaj čtyř rovnocenných soupeřů: Španělsko, Chorvatsko, Anglie, Česko. Losovací koše ale říkají něco jiného. Anglie šla do losu z koše 3, Česko z koše 4, a výsledkem je konfrontace dvou fotbalových ekonomik, které nemají téměř nic společného. Oba týmy navíc vstoupily do skupiny porážkou. Anglie padla doma se Španělskem 2:3, Česko podlehlo Chorvatsku 1:2. Úterní zápas v Praze tak není jen skupinový duel, je to nutná reakce pro obě strany.
Česká jedenáctka za cenu jednoho hráče
Santi Denia, nový trenér české reprezentace, poslal v debutu proti Chorvatsku na hřiště sestavu Horniček, Sláma, Chaloupek, Hranáč, Coufal, Sadílek, Šulc, Červ, Ambros, Karabec, Hložek. Před Anglií změny nepotvrdil; Souček chybí kvůli zranění, Krejčí nebyl stoprocentní a Coufal vynechal oficiální trénink.
Když sečteme dostupné tržní hodnoty osmi hráčů z této sestavy, dostaneme 84,1 milionu eur. Po doplnění zbývajících tří jmen se pravděpodobná česká jedenáctka pohybuje přibližně kolem 90 milionů eur. Pro kontext: Jiří Sláma, pravý bek, má na Transfermarktu hodnotu 600 tisíc eur. To je částka, za kterou si v Premier League nekoupíte ani týden platu některých anglických reprezentantů.
A teď druhá strana. Jude Bellingham má hodnotu 130 milionů eur. Sám. Bukayo Saka 110 milionů. Harry Kane, Morgan Rogers, Eberechi Eze. Součet hodnot jen těchto pěti hráčů překračuje celý český kádr.
Luxus anglické lavičky
Skutečný nepoměr se neprojeví v základních sestavách. Tam Anglie samozřejmě dominuje, ale to překvapí málokoho. Klíčové je, co má Thomas Tuchel k dispozici, když zápas nejde podle plánu.
Na lavičce proti Španělsku seděli mimo jiné:
- Morgan Rogers (90 milionů eur)
- Eberechi Eze (65 milionů eur)
- Jarrad Branthwaite (45 milionů eur)
Samotný Rogers se svými 90 miliony eur se blíží hodnotě celé pravděpodobné české základní jedenáctky. A pokud by Tuchel nechal na lavičce hráče typu Bellinghama nebo Saky (což při čtyřech zápasech za jedenáct dnů není vyloučené), jeden anglický náhradník by českou sestavu převýšil s rezervou 20 až 40 milionů eur.
Anglie má devadesátimilionové řešení pro případ, že potřebuje změnit průběh zápasu. Česko takový luxus nemá. Deniova střídání budou taktická, ne finanční.
Peníze nevyhrávají zápasy. Ale pomáhají
Tržní hodnota dobře popisuje hloubku a šíři kádru. Negarantuje výsledek jednoho večera. Anglie to pocítila hned v prvním kole, když doma prohrála se Španělskem navzdory tomu, že její kádr patří k nejdražším na světě. Česko zase drželo s Chorvatskem vyrovnaný zápas až do 77. minuty.
Tuchel na předzápasové tiskové konferenci popsal Česko jako „obtížného“ soupeře, dobře organizovaný tým s flexibilní záložní trojicí a křídly útočícími na anglické beky. Denia z druhé strany řekl, že nechce ustoupit ze svých principů. „Pokusíme se hrát naši hru,“ citoval ho iROZHLAS. Kompaktní blok, pohyblivý střed, tlak na kraje, ne odevzdání míče.
Co by byl úspěch
Pro český tým je realistickým cílem bod. Výhra by byla velký výsledek, těsná porážka obstojí jen tehdy, pokud Česko zůstane konkurenceschopné celých devadesát minut. V nahuštěném reprezentačním okně, kde se hrají čtyři zápasy během jedenácti dnů, rozhoduje únava, rotace a náhoda, tedy přesně ty proměnné, které peníze nekupují. Ale hloubku lavičky, ze které se únava řeší, ano.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle