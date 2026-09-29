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Faiq Bolkiah platí za nejbohatšího fotbalistu světa: teď je bez klubu a za tři sezony v Thajsku dal 4 góly

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Internet mu připisuje majetek 20 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 470 miliard korun. Žádný auditovaný zdroj takovou sumu přímo jemu nikdy nepřiřadil a od léta 2026 nemá ani zaměstnavatele.
Faiq Bolkiah platí za nejbohatšího fotbalistu světa: teď je bez klubu a za tři sezony v Thajsku dal 4 góly

Faiq Bolkiah platí za nejbohatšího fotbalistu světa: teď je bez klubu a za tři sezony v Thajsku dal 4 góly

Zdroj: Foto: Pangalau - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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