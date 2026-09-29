Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

OnePlus 16 slibuje „nejlepší výkon v historii“ a displej se 185 Hz. Datum premiéry je potvrzené, ale je tu háček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
OnePlus potvrdil premiéru svého nového vlajkového modelu na 12. října 2026. Jenže pouze pro Čínu, a Evropa už na seznamu není.
Android mobil OnePlus 16

Android mobil OnePlus 16

Zdroj: OnePlus
Reklama
Další články z Mobify.cz
Televize LG si zapisují, co jí říkáte, a mikrofon nechají zapnutý ještě 15 vteřin poté. Kauza graduje, lidem se to nelíbí
Televize LG si zapisují, co jí říkáte, a mikrofon nechají zapnutý ještě 15 vteřin poté. Kauza graduje, lidem se to nelíbí
2 roky čekání a cenovka skoro 25 tisíc za minimální pokrok. Garmin Fénix 9 má stejný senzor jako předchůdce
2 roky čekání a cenovka skoro 25 tisíc za minimální pokrok. Garmin Fénix 9 má stejný senzor jako předchůdce

Garmin představil fēnix 9 přesně dva roky po osmé generaci. Základní model startuje na 24 490 Kč, ale nový...

4 pravidla nabíjení, která prodlouží životnost baterie v telefonu. Většina Čechů je ignoruje a pak zbytečně platí
4 pravidla nabíjení, která prodlouží životnost baterie v telefonu. Většina Čechů je ignoruje a pak zbytečně platí

Výměna baterie iPhonu stojí v autorizovaném servisu až 2 662 Kč. Přitom stačí změnit čtyři návyky a tuto...

Byl dobrý jenom ke stažení Chromu, přesto Internet Explorer stále žije a odmítá zemřít. Bylo stanoveno nové datum
Byl dobrý jenom ke stažení Chromu, přesto Internet Explorer stále žije a odmítá zemřít. Bylo stanoveno nové datum

Internet Explorer oficiálně skončil v roce 2022, přesto běží dál uvnitř Microsoft Edge. Podpora režimu je...

Wi-Fi 7 je 4krát rychlejší než Wi-Fi 6 a routery jsou zatím levné. Vybrali jsme dobré modely, než ceny vyletí nahoru
Wi-Fi 7 je 4krát rychlejší než Wi-Fi 6 a routery jsou zatím levné. Vybrali jsme dobré modely, než ceny vyletí nahoru

Standard Wi-Fi 7 nabízí až 4,8násobek teoretické rychlosti oproti Wi-Fi 6 a vstupní routery s touto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.