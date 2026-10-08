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Lahodné a dokonale měkké buchty i třetí den: Naše babičky do těsta přidávaly 1 lžičku této přísady

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Proč buchty druhý den ztvrdnou a jak tomu zabránit? Stačí jedna lžíce tuku navíc. Přidejte i nastrouhaný brambor a výsledek vás překvapí.
Fotografie buchet

Fotografie buchet

Zdroj: Foto: Ceridan / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, buchty
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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