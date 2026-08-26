Buchty s tvarohem jako od babičky: Měkká domácí klasika s poctivou náplní

s Buchty tvarohem jsou pro mě spojené s nedělním ránem. V bytě je cítit kvasnicové těsto, z trouby se po chvíli začnou tlačit ven zlaté kopečky. Dodnes si vybavuji, jak jsem stála vedle babičky a koukala, jak bez vážení, spíš od oka, přidává mouku i mléko. Těsto jí vyšlo pokaždé. Tenhle recept je vlastně moje verze téhle paměti: žádné složité počítání na gram přesně, jen poctivé suroviny a trpělivost při kynutí. Výsledek? Měkké, nadýchané buchty s provoněnou vanilkou, které na plechu tvarohovou náplní nevydrží dlouho.
Na
buchtách je zajímavé, že z úplně obyčejného těsta vznikne při správném zacházení něco, co má skoro slavnostní ráz. Rozhodující je aktivace . Krok, který bývá často první na ráně, když se spěchá. Jenže právě chvíle, kdy se kvasnice v teplém mléce s cukrem rozběhnou a začnou pěnit, hodně napoví. droždí
Můj tip: Než se pustíte do míchání, zkontrolujte, že mléko je opravdu jen vlažné. Otestujte ho zápěstím, má být příjemně teplé, ne horké. Příliš vysoká teplota droždí poškodí ještě dřív, než se stihne rozjet, a těsto pak nevyběhne. Stejně tak máslo přidávejte až ve chvíli, kdy zchladne na vlažné, ne rovnou horké z rendlíku. Recept na nadýchané kynuté buchty s tvarohovou náplní
Z uvedené dávky připravíte plný plech buchet,
zhruba 12 až 15 kusů podle toho, jak velké kousky těsta odtrhnete. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky špetka soli 6 lžic krupicového cukru 1 celé vejce 25 g čerstvého droždí 1 lžička cukru (na aktivaci droždí) přibližně 250 ml vlažného mléka (dle potřeby) 70 g rozpuštěného másla (vlažného)
Tvarohovou náplň: 250 g tučného tvarohu (ideálně v kostce) 60 g cukru krupice 50 g smetany ke šlehání 1 vejce vanilka nebo vanilkový cukr nastrouhaná citronová kůra rozinky podle chuti (volitelně)
Dokončení: 1 vejce na potření trocha oleje nebo másla na vymazání plechu máslo nebo olej na potření buchet před druhým kynutím Postup přípravy českých kynutých buchet s tvarohem
1. Do mísy robota, případně do větší mísy, pokud hnětete ručně, nasypte
500 g mouky, přidejte špetku soli a 6 lžic cukru. Promíchejte. Uprostřed udělejte důlek, tam přijde droždí a vejce.
2. Do důlku rozdrobte
25 g čerstvého droždí, přidejte 1 lžičku cukru a přilijte trochu vlažného mléka, zhruba 3 až 4 lžíce. Vidličkou rozmíchejte na řídkou kašičku a nechte 10 až 15 minut stát, až směs začne pěnit a bublat. Tohle je dobrý signál, že droždí funguje. Foto: Cooky.cz, Zapomenuté odpoledne u babičky v kuchyni: Buchty s tvarohem, které chutnají přesně tak, jak si je pamatuju
3. K aktivovanému droždí přidejte
1 celé vejce a začněte míchat. Postupně přilévejte zbytek vlažného mléka, celkem vyjde asi 250 ml, ale přidávejte ho po troškách. Každá mouka saje trochu jinak. Těsto má být vláčné, lehce lepivé, ne však přilepené na stěnách mísy.
4. Přilijte
vlažné rozpuštěné máslo a hněťte dál, dokud těsto není hladké a pružné. V robotu to zabere asi 8 až 10 minut, ručně spíš 12 až 15 minut. Správně propracované těsto se samo odlepuje od mísy a při natažení netrhá. Foto: Cooky.cz, Zapomenuté odpoledne u babičky v kuchyni: Buchty s tvarohem, které chutnají přesně tak, jak si je pamatuju
5. Mísu přikryjte utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte těsto kynout na teplém místě
45 až 60 minut, tedy do zdvojnásobení objemu. Já ho dávám do trouby vyhřáté jen na 30 stupňů. Bez průvanu, bez prudkých změn teploty. Teď si připravíme náplň
1. Mezitím smíchejte
250 g tučného tvarohu s 60 g cukru, 50 g smetany ke šlehání, 1 vejcem, vanilkou a citronovou kůrou. Když máte rádi rozinky, přidejte hrst. Já je dávám vždy, protože s tvarohem fungují dobře a v náplni nejsou nudné. Náplň má být hustá, ne řídká; pokud by byla moc tekutá, přisypte lžíci strouhanky.
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2. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučenou pracovní plochu a rozdělte na 12 až 15 stejně velkých kousků. Každý kousek rozplácněte dlaní do placky, doprostřed dejte lžíci tvarohové náplně a okraje pečlivě spojte. Buchta musí být uzavřená pořádně, jinak náplň při pečení uteče ven.
3. Vymazaný plech, máslem nebo olejem, vyložte buchtami
spojem dolů a těsně vedle sebe. Tenhle detail není drobnost, právě tím zůstanou buchty vláčné a při oddělování se hezky odtrhnou. Povrch potřete trochou oleje nebo rozpuštěného másla.
4. Přikryjte utěrkou a nechte
30 minut znovu kynout. Troubu mezitím předehřejte na 170 stupňů. Upečeme dozlatova
1. Nakynuté buchty potřete rozšlehaným vejcem. Štětcem je jen lehce přejíždějte, ať nesplasknou. Dejte je do předehřáté trouby a pečte
20 až 25 minut, dokud nezezlátnou. Každá trouba peče trochu jinak, takže už kolem 18. minuty sledujte barvu. Buchty by neměly ztmavnout moc rychle.
2. Hotové buchty nechte na plechu
10 minut odstát, potom je přesuňte na mřížku. Podávejte teplé nebo úplně vychladlé. Obojí má své. Teplé voní po droždí a tvaroh je ještě krémový, vychladlé jsou pevnější a náplň se usadí. Tipy redakce: Tvaroh vždy tučný: Na náplň vybírejte tučný tvaroh v kostce, ne měkký nízkotučný. Tučný tvaroh drží tvar, nepouští tolik vody a náplň zůstane po upečení krémová. Nízkotučná verze má tendenci řídnout a prosakovat do těsta. Buchty den po upečení: Pokud nezmizí hned, skladujte je přikryté utěrkou při pokojové teplotě. Před podáváním je dejte na 5 minut do trouby na 150 stupňů nebo na chvíli do mikrovlnky. Znovu změknou, jako by právě vyšly z trouby. Varianta bez rozinek: Jestli u vás rozinky příliš nefrčí, nahraďte je kandovanou pomerančovou kůrou nebo je vynechte úplně. Tvaroh se smetanou a vanilkou funguje dobře i bez dalších příměsí. Droždí čerstvé vs. sušené: Recept počítá s čerstvým droždím. Když máte jen sušené, vezměte jeden sáček (7 g) a aktivujte ho stejným způsobem ve vlažném mléce s cukrem. Počkejte, až začne pěnit. Kynutí může trvat o něco déle, ale výsledek bývá srovnatelný.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline