Krajské školy se chystají na zimní olympiádu

Zimní olympiáda dětí a mládeže, která se uskuteční od 24. do 28. ledna 2027 v Plzeňském kraji, se rodí mimo jiné v dílnách a učebnách krajských středních škol. Žáci nepřipravují jen kulisy, jejich práce bude přímo vidět v olympijských městech i při slavnostních ceremoniálech.
Medaile a poháry pro vítěze vznikají v Střední škole a Základní škole Oselce, kde studenti oboru umělecký kovář a truhlář zvládli celý proces od prvního návrhu až po uložení do originální krabičky. Každý kus prošel rukama studentů. Velké dřevěné nápisy ODM 2027, které budou zdobit všech pět olympijských měst, tedy Domažlice, Klatovy, Nýrsko, Sušici a Železnou Rudu, vyrábějí žáci SOU Domažlice a SOU stavebního v Plzni. První z nich už stojí v Domažlicích a Železné Rudě.
Na doprovodném programu her se podílí ISŠ živnostenská v Plzni, jejíž studenti navrhují a šijí sportovně-vycházkový oděv inspirovaný zimním sportem. Jeden z tvůrců ho pak osobně oblékne na medailových ceremoniálech.
Náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc oceňuje, že studenti „uplatní své znalosti a dovednosti v praxi a zároveň se budou podílet na akci, která přivede do našeho kraje mladé sportovce z celé republiky." Hejtman Kamal Farhan pak připomíná, že olympiáda nestojí jen na sportovcích a jejich práce bude „vidět přímo v olympijských městech i během samotných her."
Občerstvení na zahajovacích a medailových ceremoniálech i na sportovištích zajistí hned několik škol, mimo jiné Hotelová škola Plzeň, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy nebo SOŠ a SOU Sušice. Na olympiádu se zatím přihlásilo 64 dobrovolníků ze středních škol, kteří budou pomáhat v olympijských městech i při ceremoniálech. Ubytování účastníků pak zajistí domovy mládeže například v Sušici, Klatovech a Domažlicích.
Do doprovodného školního programu, který probíhá ve třech etapách a má žákům přiblížit olympijské dění, se přihlásilo celkem 65 škol, což je rekordní číslo v historii zimních olympiád dětí a mládeže. Do Plzeňského kraje v lednu 2027 zamíří více než 1 500 mladých sportovců soutěžících v deseti sportovních odvětvích.
Zdroj: Plzeňský kraj