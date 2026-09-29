Kouč Anglie Tuchel před střetem s Českem: Analyzovali jsme si pouze jeden zápas

Pondělní tisková konference ve Fortuna Areně měla zvláštní náboj. Trenér jednoho z nejdražších výběrů planety stál před novináři a otevřeně říkal, že jeho analytici pracovali s minimálním vzorkem dat. Žádné omluvy, žádné stěžování, spíš varování. Z jediného duelu Česka proti Chorvatsku (1:2) si Tuchel vytáhl konkrétní herní vzorce a dal najevo, že od úterního zápasu (29. září, 20:45) čeká těžkou práci.
Co Tuchel vyčetl z devadesáti minut
Sobotní porážka Česka s Chorvatskem byla pro anglický realizační tým jediným relevantním materiálem. Starší zápasy pod předchozím vedením neměly pro analýzu Deniova systému valnou cenu. Přesto Tuchel na tiskové konferenci popsal překvapivě detailní obraz soupeře.
Mluvil o flexibilní záložní trojici, častých změnách pozic a křídlech, která cíleně napadají krajní obránce. Zmínil rozestavení 4-3-3 a „spoustu vzorců, které jsme viděli u španělského týmu“. To není náhoda, Santi Denia strávil roky u španělských mládežnických reprezentací, než v létě 2026 převzal český národní tým. Podle UEFA jde o jeho první angažmá u seniorského výběru.
Jeden zápas je málo. Ale Tuchel z něj nevytěžil jen obecnosti, identifikoval konkrétní principy, které se dají bránit. Otázka je, kolik z nich Denia pro úterý změní.
Porážka se Španělskem jako odrazový můstek
Anglie přijela do Prahy po prohře 2:3 se Španělskem v úvodním kole skupiny A3 Ligy národů. Tuchel ale odmítl mluvit o krizovém scénáři. Výhru nad Českem označil za cíl, nikoli za povinnost. „Je příliš brzy po prvním kole mluvit o zápase, který musíme vyhrát,“ řekl.
Z formátu soutěže mu dává za pravdu matematika: skupina má šest kol, do čtvrtfinále postupují první dva týmy. Další ztráta by Anglii nechala na jednom nebo nula bodech po dvou zápasech, nepříjemné, ale ne fatální. Přesto by druhá porážka v řadě výrazně zvýšila tlak před říjnovým blokem.
Co Tuchela na výkonu proti Španělsku těšilo, chtěl přenést do Prahy: odvahu v presinku, zisky míče vysoko na hřišti a proaktivní přístup. Rotaci odmítl. Ideálně by podle svých slov postavil stejnou jedenáctku, jen musí vyhodnotit zdravotní stav. Nico O’Reilly a Ezri Konsa vynechali pondělní trénink kvůli drobným potížím.
Praha jako past, historická i aktuální
Tuchel opakovaně zdůrazňoval domácí atmosféru. A má proč. Poslední soutěžní cesta Anglie do Prahy skončila porážkou 1:2 v říjnu 2019 v kvalifikaci o EURO. Celková bilance českého a československého týmu proti Anglii čítá podle FAČR jen tři výhry při deseti porážkách, ale dvě z těch tří přišly právě doma.
Denia sám před zápasem označil Anglii za „jeden z nejlepších týmů světa“, ale zároveň rámoval úterní duel jako příležitost k růstu. Po porážce s Chorvatskem mluvil o potřebě soudržnosti, lepší obranné spolupráci a kvalitnějších přechodech do útoku. Gól Adama Karabce ukázal, že český tým má individuální kvalitu na to, aby soupeře potrestal.
Co z toho plyne pro úterní večer
Omezený scouting není pro Anglii výmluva, Tuchel to sám odmítl tak prezentovat. Je to ale faktor, který zvyšuje nepředvídatelnost. Tým v prvních dnech nové éry může překvapit právě tím, že jeho vzorce ještě nejsou ustálené. Hráči motivovaní ukázat se novému trenérovi, domácí publikum a španělské herní principy naroubované na české záložníky, to je kombinace, kterou z jednoho zápasu přečtete jen částečně.
Zápas Česko–Anglie začíná v úterý 29. září ve 20:45 na ČT sport. Pro obě strany jde o první šanci na body v této edici Ligy národů. Pro Tuchela i Deniu o první příležitost dokázat, že jejich nové projekty fungují i pod tlakem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl