Konec chaosu pod kuchyňskou linkou. Stačí jedna úprava a na všechno pohodlně dosáhnete

Do spodních skříněk v kuchyňské lince nejčastěji ukládáme hrnce, pánve a pokličky. Často do nich dáváme také další potřeby na vaření jako jsou vařečky, kleště, mašlovačky nebo třeba nože. Jenže čím je skříňka hlubší, tím horší je přístup k její zadní straně. Taky vás štve ten chaos, když něco rychle potřebujete a nemůžete se k tomu dostat? Zkuste použít kovovou výsuvnou polici na teleskopických kolejnicích.
Je to ideální řešení v případě, že nechcete měnit celou kuchyň a hledáte levné a účinné řešení chaosu ve vaší kuchyni. Organizér vlastně připomíná kovový podnos, který je upevněný na teleskopických kolejnicích. Můžete jej tak ze skříňky vytáhnout a pohodlně si vybrat to, co zrovna potřebujete. Po vytažení okamžitě vidíte, co je v poličce umístěné. Je to přehledné a přitom můžete bez problémů využít opravdu celý prostor.
Žádné vrtání není třeba
Nespornou výhodou tohoto moderního systému do kuchyňské linky je fakt, že nemusíte vůbec nic vrtat. To je dobrá zpráva především pro ženy, které žijí samy a s vrtačkou nejsou zrovna nejlepší kamarádky. A jak tedy polici do skříňky přiděláte? Jednoduše oboustrannou lepicí páskou.
Obáváte se, že nebude police držet? Nemusíte. Jen je třeba před připevněním povrch opravdu dobře připravit. Je vhodné skříňku očistit a ideálně odmastit. Poté dokonale vysušit. Až pak můžete odstranit ochrannou fólii a lepit. Podle skříňky si lze také jednoduše upravit šířku. Pokud na polici chcete umístit těžší předměty, pak určitě před nákupem zkontrolujte maximální nosnost uvedenou výrobcem.
Hodí se i jinam
Určitě vás napadlo, že podobný výsuvný systém by se hodil i do jiných místností v domě. Třeba v koupelnové skříňce by usnadnil každodenní hledání správné kosmetiky. U pračky by výsuvný systém mohl pomoci s lepší organizací prostředků na praní. Dost možná by podobný systém pomohl také s tříděním skříněk v dětském pokoji. Je jen na vás, kam systém využijete.
Tipy na další organizaci v kuchyni
Je jasné, že výsuvná skříňka nezmůže zcela všechno. Napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, zda skutečně potřebujete v kuchyni tolik věcí? Opravdu používáte všechny pekáče? Potřebujete skutečně dvě škrabky na brambory a další množství věcí? Organizace doplňků v kuchyni je opravdu důležitá. Odstraněním toho, co nepoužíváte, můžete získat mnoho prostoru a přehled.
Zkuste se tedy zamyslet nad několika otázkami. Používáte opravdu všechny věci pravidelně nebo alespoň několikrát do roka? Opravdu veškeré věci plní svou funkci? Neschováváte si v domácnosti něco, za co jste utratili jmění, ale vlastně to vůbec nepoužíváte?
Uklizená pracovní deska
Mnozí lidé mají spoustu náčiní na pracovní desce. I my jsme na ní dříve měli opravdu spoustu věcí. Vařečky, nože, mnoho druhů koření a další věci. Nyní jsme kuchyň uspořádali trochu jinak. Na lince zůstaly jen nejpoužívanější nože ve stojanu, několik druhů nejpoužívanějšího koření a káva s cukrem v úhledné dóze hned vedle varné konvice. Je to tak pohodlnější a čistší.
Zdroje článku: kobieta.gazeta.pl, ogarniamsie.pl, www.storicko.cz