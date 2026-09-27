Kočka ve ventilačce i dravec s rolničkou. Strážníci z Budějc se nenudíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kočka ve ventilačce i dravec s rolničkou. Strážníci z Budějc se nenudí
Čtyřiačtyřicetiletá žena vjela dnes odpoledne u Vráže na Písecku na železniční přejezd, když tam projížděl...
Jihočeský kraj dál zeštíhluje úřad. Zaměstnanců bude podstatně méně, ale dostanou vyšší plat. Zatímco v...
Hned dvě internetová přátelství měla hořkou dohru. Dva muži z Českobudějovicka zaslali intimní fotografie...
Toulavé kočky si v Třeboni polepší. Tamní strážníci je v první polovině října začnou odchytávat, aby je...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →