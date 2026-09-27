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Kočka ve ventilačce i dravec s rolničkou. Strážníci z Budějc se nenudí

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Odchytáři městské českobudějovické městské policie mají plné ruce práce. Za poslední týden řešili asi čtyřicet zvířat v nesnázích. Kromě chlupáčů na útěku pomáhali například kočce zaklíněné ve sklepním okně nebo dravci výletníkovi.
Kočka ve ventilačce i dravec s rolničkou. Strážníci z Budějc se nenudí

Kočka ve ventilačce i dravec s rolničkou. Strážníci z Budějc se nenudí

Zdroj: MP České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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