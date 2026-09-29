Kincla čeká Humburger. Přesto si na něj dělá zálusk další „vlčák“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kincla čeká Humburger. Přesto si na něj dělá zálusk další „vlčák“
Tamerlan Dulatov po šesté výhře v prvním kole ukázal na Andreje Kalašnika. Českého bojovníka chce jako...
David Kozma po třetí výhře v řadě znovu míří k pásu velterové váhy OKTAGONu. Po ukončení Christiana...
Oleksandr Usyk nechce dětem dávat peníze jen tak. Za 100 dolarů, tedy zhruba 2 150 korun, po nich chce...
Mark Hunt se utkal s Fedorem Emelianenkem i Brockem Lesnarem. Když porovnal oba těžkotonážníky, přiklonil...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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