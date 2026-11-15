Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obce

Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obceZdroj: město Pohořelice
Článek byl publikován 15.11.2026 14:00
Stovky lidí se z jižní Moravy dnes dopoledne vydávají na demonstraci na podporu nezávislosti...
Kamioňák odbočoval z dálnice k čerpací stanici, nezvládal ale řízení a postupně narazil do tří lamp...
Okurka zabalená v plastu vydrží v lednici až patnáct dní, bez obalu jen devět. I takové souvislosti řešili...
Alkohol mu zřejmě dodal až příliš mnoho odvahy. Čtyřicátník obtěžoval cestující v šalině, také jim vulgárně...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Aberl chce chytřejší úřady. Brňanům má radit digitální recepční, úředníkům AI
- Za nezávislá média budou demonstrovat stovky Jihomoravanů, na Letnou míří autobusem
- Brno ovládli Jediové a superhrdinové. Comic-Con přilákal nadšence i filmové hvězdy
- Opilý kamioňák srazil tři lampy, škoda je v milionech korun