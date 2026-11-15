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Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obce

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Jihomoravanům se žije nejlépe ze všech Čechů. V první dvacítce letošního žebříčku kvality života se umístilo hned osm zdejších obcí s rozšířenou působností. Největším skokanem jsou Pohořelice, za osm let se posunuly o neuvěřitelných 112 příček. Brno naopak skončilo až za sedmi menšími městy regionu.
Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obce

Kde se žije nejlépe? Brno předběhly Hustopeče, Pohořelice i další menší obce

Zdroj: město Pohořelice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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