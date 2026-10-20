Karavany v Česku končí? Lidé objevili věc, která je za 2 minuty domkem pro 2 a doma se schová u zdi

Německá firma urbanoid má pro svůj vynález vlastní slovo: „tenting“. Myslí tím spaní ve stanu, který nevozíte zabalený v kufru auta. Cestuje složený ve skořepině malého přívěsu a v kempu se sám nafoukne. Kdo v tom hned vidí konec klasických karavanů, přehání, protože s obytným vozem se Booba One v lecčem měřit nemůže. Pro víkendy ve dvou ale přináší několik chytrých nápadů.
Přes zimu postojí v garáži na výšku
Přívěs od firmy se sídlem v Kaiserslauternu je jednonápravový vozík s oblou skořepinou z kompozitu vyztuženého vlákny. Barvu karoserie si zákazník může vybrat z celého vzorníku RAL, takže na parkovišti klidně ladí s autem.
Po sezóně stačí zasunout teleskopickou oj a přívěs postavit svisle do kovového stojanu. V garáži pak zabere jen kousek podlahy u stěny.
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Jednu drobnost je ale dobré vědět předem. Stojan pro svislé uskladnění se kupuje zvlášť jako příslušenství a výrobce ho slibuje až na zimu 2026.
Ve svislém stojanu zabere přívěs v garáži jen kousek místa u zdi, stojan se ale dokupuje zvlášť. Zdroj: Oficiální materiály distributora. Postel nahoře, stůl dole
Po rozložení vznikne v horní části dvojlůžko dlouhé 2,3 metru a široké 1,32 metru, které je položené na pružných prvcích.
Ve spodní polovině skořepiny se kolem otočného stolku, který se dá vyjmout, usadí čtyři lidé. Pod lavicemi je pět úložných přihrádek na oblečení, nádobí nebo boty.
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V základní výbavě dostanete:
přenosnou baterii EcoFlow River 3 s kapacitou 245 Wh; powerbanku 50 000 mAh pro vnitřní LED osvětlení; 45litrovou nádrž na vodu, která se plní zvenku; venkovní sprchu se 180centimetrovou hadicí.
Kuchyňku ani toaletu výrobce do přívěsu nezabudoval, vařič a nádobí si tedy přibalíte sami.
Za dvě minuty stan, za pár dalších postel
Po příjezdu stačí zvednout horní polovinu skořepiny a zapnout elektrickou pumpu. Ta stan nafoukne za necelé dvě minuty, výrobce uvádí přesně 110 sekund. Lůžko a ostatní věci pak jeden člověk připraví sám a za 5 až 7 minut od zastavení může jít spát.
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Stěny jsou z pevné tkaniny ripstop s vodním sloupcem 5 000 mm, takže by měly odolat i vytrvalejšímu dešti. Dvě boční okna, okno ve střeše a 11 větracích míst pomáhají proti vydýchanému a vlhkému vzduchu, který zná každý, kdo někdy spal v malém stanu.
Ve stanu s okny se dá sedět u otočného stolku a v horní části skořepiny spát na dvojlůžku. Zdroj: Oficiální materiály distributora. Kolik stojí a jak ho sehnat z Česka
Ceník výrobce uvádí za Booba One 15 900 eur s DPH. Podle kurzu ČNB z 19. října 2026 to odpovídá zhruba 387 000 korun. Za příplatek je k mání:
nafukovací markýza, připojení pro nosič na dvě kola, venkovní stolek, zmíněný stojan. Přečtěte si také: Důchodci dostanou od ledna 2027 jen 304 Kč navíc. Stát jim to chce vynahradit jednorázovou částkou, o které většina seniorů neví
Český prodejce zatím neexistuje. Přívěs nabízí přímo výrobce v Německu a partner v Nizozemsku. Předávání začne v listopadu 2026 a pro přívěs si zákazník zajede do Durynska, kde ho urbanoid kompletuje. Po domluvě ho firma nechá i dovézt, doprava se ale platí navíc.
Protože se přívěs zákazníkům teprve začne dodávat, nezávislé recenze a zkušenosti z provozu zatím chybí.
Utáhne ho i malé auto a stačí běžný řidičský průkaz
Prázdný přívěs váží 280 kilogramů, unese dalších 120 kilogramů nákladu a jeho největší povolená hmotnost je 400 kilogramů. Zákon o silničním provozu přitom s řidičským oprávněním skupiny B dovoluje připojit k osobnímu autu přívěs s největší povolenou hmotností do 750 kilogramů. Žádnou zkoušku navíc tedy nepotřebujete.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro důchodce, kteří pracují na dohodu. Od ledna si bez odvodů vydělají až 12 499 Kč měsíčně I malé auto utáhne přívěs s největší povolenou hmotností 400 kilogramů a k jeho tažení stačí běžný řidičský průkaz skupiny B. Zdroj: Oficiální materiály distributora.
Výrobce tvrdí, že přívěs zvládne táhnout téměř každé osobní auto, a u elektromobilu počítá se spotřebou vyšší asi o 15 procent. Přívěs nemá vlastní brzdy, proto se před koupí vyplatí podívat, jakou hmotnost nebrzděného přívěsu smí táhnout právě vaše auto. Ve městě necháte oj zasunutou a celý přívěs pak měří 2,2 metru, na dálkové trasy ji vysunete a délka naroste na 3,3 metru.
Zdroje: https://www.autoevolution.com/news/the-booba-one-is-the-tiniest-lightest-trailer-that-expands-into-a-2-person-camper-276510.html, https://www.urbanoid.eu/en/h%C3%A4ndler, https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-361-2000-sb-zakon-o-silnicnim-provozu/f2085013/, https://www.cebia.cz/pruvodce/ridicsky-prukaz-skupiny, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=19.10.2026, https://www.urbanoid.eu/en/one