Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Hrozná zpráva pro Čechy před důchodem. ČSSZ zamítá skoro každou 5. žádost a rozhodnout může 1 papír

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Formulář, který kdysi vyplnila mzdová účetní a na který si většina lidí […]
Hrozná zpráva pro Čechy před důchodem. ČSSZ zamítá skoro každou 5. žádost a rozhodnout může 1 papír

Hrozná zpráva pro Čechy před důchodem. ČSSZ zamítá skoro každou 5. žádost a rozhodnout může 1 papír

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Brutální chyba Čechů u platební karty. Tenhle PIN zloděj zkusí jako první a z účtu vám zmizí i 80 000 Kč
Brutální chyba Čechů u platební karty. Tenhle PIN zloděj zkusí jako první a z účtu vám zmizí i 80 000 Kč
Ministr přiznal, že valorizace bude od ledna nízká. Invalidní důchodci dostanou přidáno jen necelých 300 Kč
Ministr přiznal, že valorizace bude od ledna nízká. Invalidní důchodci dostanou přidáno jen necelých 300 Kč

Lednové zvyšování důchodů tentokrát nikoho nenadchne a netají to ani ministr práce […]

Stěžujete si na hlučné čerpadlo u souseda? Kvůli tomuhle přešlapu můžete sami zaplatit až 1,2 milionu Kč
Stěžujete si na hlučné čerpadlo u souseda? Kvůli tomuhle přešlapu můžete sami zaplatit až 1,2 milionu Kč

Domácí hlukoměr, pár nahrávek z mobilu a dopis od advokáta. Takhle si […]

Utíkejte do Actionu. Za 369 Kč tam mají věc, díky které už nikdy nebudete povlékat peřinu
Utíkejte do Actionu. Za 369 Kč tam mají věc, díky které už nikdy nebudete povlékat peřinu

Kdo někdy v sobotu ráno soukal dvoulůžkovou peřinu do čistého povlaku, zná […]

Chytrá televize posílá výrobci, co doma sledujete. 9 z 10 Čechů netuší, že to vypne 1 přepínač v menu
Chytrá televize posílá výrobci, co doma sledujete. 9 z 10 Čechů netuší, že to vypne 1 přepínač v menu

Večer si pustíte film, o víkendu připojíte notebook a ukážete rodině fotky […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.