Hrozná zpráva pro Čechy před důchodem. ČSSZ zamítá skoro každou 5. žádost a rozhodnout může 1 papír

Formulář, který kdysi vyplnila mzdová účetní a na který si většina lidí ani nevzpomene, může po letech rozhodnout o tom, jestli dostanete důchod. Když v evidenci úřadu chybí, odpracované roky jako by neexistovaly. A lidí, které to zaskočilo až u přepážky, v posledních letech přibývalo.
Evidenční list: papír, o kterém skoro nikdo neví
Základním dokladem o odpracovaných letech je evidenční list důchodového pojištění. Za roky do konce roku 2025 ho vyplňoval zaměstnavatel a posílal ho do evidence České správy sociálního zabezpečení. Od roku 2026 firmy hlásí údaje o zaměstnancích každý měsíc a list z nich sestavuje sama sociální správa. Pro lidi před důchodem ale rozhodují hlavně starší roky. Pokud za ně firma list neodeslala, chybí v evidenci údaje o vaší práci a úřad tyto roky nezapočítá, dokud je nedoložíte.
Mezery vznikají i mimo zaměstnání. Roky odpracované v zahraničí v českém kontě neuvidíte. U zemí Evropské unie a států, se kterými má Česko smlouvu o sociálním zabezpečení, si je ČSSZ obstará od tamního úřadu, až když řeší váš důchod. Práci v ostatních zemích vám úřad do českého důchodu vůbec nezapočítá. Péči o malé dítě člověk obvykle potvrzuje čestným prohlášením přímo u žádosti o důchod, takže chybějící roky z mateřské ještě nemusí znamenat chybu.
Přečtěte si také: Brutální chyba Čechů u platební karty. Tenhle PIN zloděj zkusí jako první a z účtu vám zmizí i 80 000 Kč
Doba Jak se dostane do evidence ČSSZ Co znamená prázdné místo v kontě Zaměstnání Do konce roku 2025 evidenční list od zaměstnavatele, od roku 2026 měsíční hlášení firmy Pokud firma list neodeslala, úřad s těmi roky nepočítá, dokud je nedoložíte Práce v cizině U zemí EU a smluvních států si ji sociální správa vyžádá ze zahraničí až při vyřizování důchodu V českém kontě se vůbec neobjeví, práce v ostatních zemích se pro nárok nepočítá Péče o malé dítě Obvykle čestným prohlášením přímo u žádosti o důchod Ještě nemusí znamenat chybu Konto si zkontrolujte s předstihem
Do svého důchodového konta se vyplatí nahlédnout dlouho předtím, než budete o důchod žádat. Stačí se třeba bankovní identitou přihlásit do Informativní důchodové aplikace IDA na ePortálu ČSSZ, kde uvidíte doby pojištění, které úřad eviduje. Za nahlédnutí nic neplatíte.
Nahlédnutí do důchodového konta v aplikaci IDA odhalí chybějící roky dřív, než je ČSSZ při žádosti o důchod nezapočítá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V přehledu hledejte hlavně roky, kdy jste podle svých vzpomínek chodili do práce, ale konto je prázdné. Čím dřív nesrovnalost objevíte, tím spíš ještě dohledáte bývalého zaměstnavatele nebo kolegy, kteří vám práci potvrdí.
Přečtěte si také: Ministr přiznal, že valorizace bude od ledna nízká. Invalidní důchodci dostanou přidáno jen necelých 300 Kč Skoro každý pátý žadatel odchází s nepořízenou
Za rok 2024 dostala ČSSZ 58 738 žádostí o starobní důchod a 10 786 z nich zamítla. Čísla úřad poskytl deníku Echo24. Neúspěchem tedy skončila téměř pětina žádostí.
V předchozích letech byl podíl odmítnutých žádostí výrazně nižší. Podle ČSSZ žadatelům nejčastěji chybí potřebný počet let pojištění. Zamítnutí kvůli tomu, že člověk ještě nedosáhl důchodového věku, přichází méně často.
Proti zamítnutí máte jen 30 dní
Když zamítavý dopis přijde, rozhoduje čas. Písemné námitky je nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Přijme je přímo ČSSZ i kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení a poslat je jde také datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
Přečtěte si také: Stěžujete si na hlučné čerpadlo u souseda? Kvůli tomuhle přešlapu můžete sami zaplatit až 1,2 milionu Kč
V podání uveďte:
kdo námitky podává (jméno, datum narození a adresa), které rozhodnutí napadáte (číslo jednací a datum vydání), v čem je podle vás chybné, co od úřadu chcete.
Podání nezapomeňte podepsat. Jde-li o nezapočítané roky, jmenujte v námitkách každý pracovní poměr, o kterém úřad nemá záznam, a připojte k němu doklady. Soud se sporem o důchod zabývá až po námitkovém řízení. Bez námitek podaných v termínu proto nelze podat ani žalobu k soudu.
Firma zanikla a papíry nikde
I chybějící evidenční list jde nahradit. Stačí zajít na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení. Pokud bývalá firma dál funguje, úřad si od ní list sám vyžádá. Když zanikla nebo nereaguje, úředníci si vezmou vaše vlastní papíry a dohledávání zahájí na jejich základě.
Přečtěte si také: Utíkejte do Actionu. Za 369 Kč tam mají věc, díky které už nikdy nebudete povlékat peřinu
Úřad přitom chce mít doloženo, že jste práci skutečně vykonávali, a pracovní smlouva to sama prokázat nemusí. Pomůže:
mzdový list; výplatní páska; výpis z účtu, na kterém je vidět příchozí mzda od zaměstnavatele.
Když se nenajde vůbec nic, zbývá čestné prohlášení na formuláři ČSSZ, které kromě vás podepíšou i bývalí kolegové jako svědci.
Přečtěte si také: Chytrá televize posílá výrobci, co doma sledujete. 9 z 10 Čechů netuší, že to vypne 1 přepínač v menu
Zdroje: https://www.cssz.gov.cz/web/cz/dokladani-chybejici-doby-pojisteni, https://www.cssz.gov.cz/web/cz/namitkove-rizeni, https://www.finance.cz/clanky/jak-cssz-zpetne-dolozite-zamestnani-pro-narok-na-duchod/, https://ceskeduchody.cz/zpravy/cssz-v-roce-2024-zamitla-pres-10-tisic-zadosti-o-duchod-neuspesnost-se-zvysila, https://www.echo24.cz/a/HfMCM/zpravy-domaci-zamitnuti-zadosti-o-duchod-stale-casteji-co-je-treba-splnit-chybejici-udaje-doba-pojisteni, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582, https://energozrouti.cz/clanek/cssz-zamita-duchody-kvuli-chybejicim-zaznamum