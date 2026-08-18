Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji

Kolik let vám nepovedený účes přidá, se přesně spočítat nedá. Že něco nesedí, ale v zrcadle poznáte hned. Vlasy se totiž po šedesátce mění, řídnou a ztrácejí pružnost, zatímco střih zůstává roky stejný. Kadeřníci upozorňují na několik účesů, které tenhle rozpor prozradí ze všeho nejvíc.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Nehybná trvalá a vrstva laku
Drobné tuhé kudrny vyčesané do šířky patří mezi největší prohřešky. Účes obličej opticky rozšíří a přitáhne pozornost k povoleným konturám.
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Ještě hůř dopadne kombinace s tupírováním a silnou fixací. Vzniklá „helma“ se ve světle netřpytí ani nehýbe, působí tvrdě a rysy obličeje zostří. Čím pevněji vlasy drží, tím víc je vidět každá vráska pod nimi.
Foto: Freepik.com Jednolitá tmavá barva
Sytě hnědá nebo černá umí tvář doslova stáhnout. Pleť s věkem ztrácí jas a ostrý kontrast mezi barvou vlasů a pokožkou zvýrazní kruhy pod očima i drobné skvrny.
Nejde přitom o to obarvit se na blond. Často stačí pár světlejších pramenů kolem tváře, které účesu dodají hloubku.
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Bob je klasika, jenže ostrá rovná linie bez jediného prostříhání sluší hlavně ženám s hustými a rovnými vlasy. Jemnější struktuře udělá medvědí službu, protože prameny splihnou a přilnou k tváři.
V roce 2026 se nosí odlehčená varianta s měkkými přechody a lehkými vrstvami. Ta účesu vrátí objem právě tam, kde chybí.
Dlouhé vlasy, které ztratily tvar
Mnoho žen si délku drží celý život. Když ale vlasy zeslábnou, dlouhá rovná hmota jejich úbytek jen zvýrazní a obličej opticky táhne dolů.
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Řešením nemusí být krátký sestřih. Dobře poslouží délka někam ke klíčním kostem doplněná o pár lehkých vrstev, které vlasy nadzvednou.
Foto: Freepik.com Pevně utažený drdol
Hladce sčesané vlasy a přísně stažený uzel napínají pokožku na spáncích a na čele, takže vrásky vyniknou víc než jindy. Utažené copánky navíc odhalí řídnoucí vlasy i pokožku hlavy.
Pokud vyčesané vlasy milujete, nechte kolem obličeje viset volné prameny a drdol si trochu rozvolněte.
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Kadeřníci starším ženám nejčastěji doporučují měkce vrstvený bob nebo pixie cut s delší horní partií. Oba střihy dodají vlasům přirozený objem, zjemní kontury obličeje a ráno jim stačí projet kartáčem.
Vlny se dnes dají udělat i bez chemie. „Dnes jsou podle mě lepší metody, jak šetrně docílit vlnitých vlasů, ať už kulmou, nebo natáčkami,“ uvedl pro Dotyk.cz kadeřník Libor Smrž ze salonu Hair We Are.
Když váháte, domluvte si v salonu nejdřív konzultaci bez stříhání. Někdy stačí přehodit pěšinku nebo prostříhat konce a rozdíl v zrcadle překvapí.
Přečtěte si také: Nejhorší celozrnné pečivo ze supermarketu. Češi ho denně snídají, protože si myslí, že je zdravé, ale netuší, co v něm je Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.umimeporadit.cz/nejhorsi-ucesy-pro-seniorky-v-roce-2026-pridavaji-roky-a-slusi-jen-malokomu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-po-sedesatce/, https://www.extrainspirace.cz/mlade-kadernice-prozrazuji-seniorkam-v-cesku-tenhle-uces-uz-nenoste-je-20-let-z-mody-a-vypadate-kvuli-nemu-starsi/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tyto-ucesy-vas-delaji-starsi-5-chyb-kterych-se-vyvarujte-pokud-chcete-vypadat-mladistve, https://www.dotyk.cz/magazin/ucesy-padesatnice/