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Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji

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Kolik let vám nepovedený účes přidá, se přesně spočítat nedá. Že něco nesedí, ale v zrcadle poznáte hned. Vlasy se totiž po šedesátce mění, řídnou a ztrácejí pružnost, zatímco střih zůstává roky stejný. Kadeřníci upozorňují na několik účesů, které tenhle rozpor prozradí ze všeho nejvíc.
Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji

Kadeřnice varuje seniorky. Těmto účesům se už v roce 2026 vyhněte. Přidávají vám zbytečně 5 let v obličeji

Zdroj: Extrainspirace.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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