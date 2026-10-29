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Před 50 lety děsila kina, teď ovládla sledovanost ve 105 zemích. Hororový seriál podle Stephena Kinga dostane 2. řadu

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Prime Video nečekalo ani tři týdny. Hororový seriál Carrie podle prvního románu Stephena Kinga vyšel 7. října a hned se vyšplhal na první místo ve více než 105 zemích. Teď má potvrzenou 2. řadu a tvůrce Mike Flanagan prozradil, že s Carrie White má plány ještě dál. Co zatím víme?
Před 50 lety děsila kina, teď ovládla sledovanost ve 105 zemích. Hororový seriál podle Stephena Kinga dostane 2. řadu

Před 50 lety děsila kina, teď ovládla sledovanost ve 105 zemích. Hororový seriál podle Stephena Kinga dostane 2. řadu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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