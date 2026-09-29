Jak bydlí jeden z nejslavnějších českých zpěváků: Jakub Smolík natočil celý svůj domov na video

Jakub Smolík ukázal dům, který vznikal téměř dvacet let. Ze stodoly udělal rodinné bydlení s vlastním rukopisem i příběhem.
Zpěvák Jakub Smolík si své bydlení nevybral v katalogu hotových novostaveb. Rodinný dům nedaleko Sázavy vznikal postupně ze staré stodoly, která kdysi sloužila jako dílna jeho otce a kde měla jeho maminka slepice a zahrádku. Zpěvák se do přestavby pustil vlastníma rukama v době, kdy čekal s manželkou Petrou narození dcery Petrušky. Na In-Lifestyle nás zaujalo, jak se mu podařilo proměnit původně zanedbané stavení v útulný a dnes velmi osobitý domov.
Ze stodoly vznikl rodinný dům
Než se Jakub Smolík pustil do práce, nebyla na pozemku žádná moderní vila. Stál tu dům ve velmi špatném stavu a vedle něj stodola, kterou měl jeho otec jako dílnu. Smolík pozemek koupil už dříve a postupně začal přemýšlet, jak z něj vytvořit skutečný domov pro svou rodinu. Přestavba začala přibližně před dvaceti lety, v době, kdy s manželkou ještě bydleli v pronajatém bytě v Kostelci nad Černými lesy.
„Začal jsem přestavovat proto, abychom měli něco svého,“ vysvětlil v rozhovoru pro Lifee.cz.
Stavba přitom rozhodně nebyla jen otázkou toho, že by zpěvák zadal práci firmě a čekal na výsledek. Jakub se na budování svého domu výrazně podílel sám. Jak popsal pro
Novinky, v době, kdy byla jeho žena těhotná, ráno přivezl zedníky na stavbu, během dne stihl svou práci a odpoledne odjížděl na koncert. Manželka pak řemeslníky odvážela. Výsledkem je dnes dům, který zvenku původní stodolu téměř nepřipomíná. Nová střecha, přístavba a upravená fasáda vytvořily na první pohled moderní rodinné bydlení, přesto v něm zůstaly některé původní prvky. Nejvýrazněji je to patrné v kuchyni, kde se zachoval klenutý strop. Moderní část domu navíc navrhl architekt Jan Topinka, se kterým se Smolík postupně spřátelil.
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Interiér domu je dnes výrazně propojený s tím, co má zpěvák rád. Jedním z hlavních prostorů se stal nový obývací pokoj s krbem, který vznikl v přístavbě. Velká okna místnost výrazně prosvětlují a z původního obýváku se postupně stala ložnice. Děti získaly vlastní pokoje v podkroví a součástí promyšlené přístavby je také dlouhá chodba se skleněným stropem a vestavěnými skříněmi.
Na své si ovšem v domě přijde především Smolíkova velká vášeň pro motocykly. U domu nechybí garáž pro jeho stroje a zpěvák postupně vytvořil také samostatný prostor, který proměnil v soukromé muzeum motorek. Ve stodole má vystavené veterány, v přízemí pak kromě dalších exponátů také zázemí s kuchyňkou a koupelnou.
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Nejde však o muzeum určené široké veřejnosti, ale především o jeho vlastní sbírku a místo pro přátele a motorkářské kamarády. Najdete tu třeba také výrazný stůl vyrobený z cirkulárky, který vznikl podle nápadu jeho kamaráda Jana Topinky. Jakub Smolík popsal, že starou cirkulárku nejprve zbavil rzi a ošetřil ji, zatímco pracovní desku tvoří dubová prkna. Motoristická tematika prochází celým domem. V obývacím pokoji je tak velká fotografie jeho filmového idolu Steva McQueena na motorce a nechybí tu ani výstavka motorkářských helem. A přestože je dům po letech práce hotový a rodina v něm žije, Jakub Smolík se zjevně úplně nehodlá stavebních plánů vzdát.
Smolík sice říká, že po letech budování už nemá na další rekonstrukce takovou chuť jako dříve, přesto ho práce kolem domu stále baví. Nejde jen o velké stavební projekty. Rád se stará o zahradu, seká trávník nebo čistí bazén. Právě v manuální práci podle něj nachází odreagování od stresu, který přináší jeho hudební kariéra.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jak bydlí jeden z nejslavnějších českých zpěváků: Jakub Smolík ukázal fanouškům svůj domov na videu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.