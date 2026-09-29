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Jak bydlí jeden z nejslavnějších českých zpěváků: Jakub Smolík natočil celý svůj domov na video

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Jakub Smolík ukázal dům, který vznikal téměř dvacet let. Ze stodoly udělal rodinné bydlení s vlastním rukopisem i příběhem.
Fotografie Jakuba Smolika

Fotografie Jakuba Smolika

Zdroj: Foto: Nextfoto, Jakub Smolik na křtu klipu Petra Koláře a Petra Jandy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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