Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jablonec vydražil medaile ke 160. výročí na obnovu lázní

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jablonec nad Nisou uspořádal dražbu limitované edice stříbrných medailí vydaných ke 160. výročí povýšení na město a výtěžek překonal čtvrt milionu překonán nebyl, ale…
Jablonec_nad_Nisou,_Budovatelů_11,_městské_lázně_(01)

Jablonec_nad_Nisou,_Budovatelů_11,_městské_lázně_(01)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Náš REGION
Plzeňský kraj podepsal smlouvu s Arrivou na bateriové vlaky. Jezdit začnou od roku 2030
Plzeňský kraj podepsal smlouvu s Arrivou na bateriové vlaky. Jezdit začnou od roku 2030
Ústecký kraj má stále nejvyšší nezaměstnanost v Česku, v září dosáhla 7,3 procenta
Ústecký kraj má stále nejvyšší nezaměstnanost v Česku, v září dosáhla 7,3 procenta

Ústecký kraj si udržuje smutné prvenství v nezaměstnanosti. Podle údajů Úřadu práce ČR zůstala míra...

Před 115 lety se narodil zrádce Karel Čurda. Zavinil smrt atentátníků na Heydricha, na rukou měl i krev statečných českých rodin
Před 115 lety se narodil zrádce Karel Čurda. Zavinil smrt atentátníků na Heydricha, na rukou měl i krev statečných českých rodin

Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. To jsou...

Výbuch na Žďársku odkryl nelegální zbraně a střelivo. Majitel skončil vážně zraněn
Výbuch na Žďársku odkryl nelegální zbraně a střelivo. Majitel skončil vážně zraněn

Výbuch propanbutanové lahve v rodinném domě v Bukově na Žďársku má kromě vážně zraněného majitele i...

Osobní vlak u Olomouce narazil do zvedáku v kolejišti
Osobní vlak u Olomouce narazil do zvedáku v kolejišti

Na železničním koridoru u Olomouce se v dopoledních hodinách stala mimořádná událost. Osobní vlak narazil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.