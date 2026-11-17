Pravidlo 34 říká, že o všem, co existuje, vznikl film pro dospělé. Režisér Adam Sedlák nyní o tom chystá film. Snímek rychly_prachy_avi. se zaměří na slavnou pornografickou sérii, která udělala díru do světa erotiky.
Adam Sedlák natočil zajímavý kousek jménem BANGER., tentokrát se zaměří na další pro někoho kontroverzní téma, které může rezonovat nejen mezi mladým publikem. Drama rychly_prachy_avi. zmapuje vznik legendárního porno formátu, který sice zásadně ovlivnil erotickou scénu před dvaceti lety, Sedlák však počin vztahuje na současný společenský problém. „Když se podíváte na Formanův snímek Lid versus Larry Flynt, zjistíte, že pornografie v něm hraje vlastně až druhou roli. V první řadě je to soudní film o svobodě projevu. Podobně je to i s naším filmem: vypráví o vzniku specifického porno formátu, kterým se Česko proslavilo ve světě, ale hlavně je to příběh o krizi mužství, mužské osamělosti a cestě, která může vést až k manosféře,“ prohlašuje režisér.
Film rychly_prachy_avi. se zaměří na tzv. odpojené muže, tedy mladé lidi, kteří mají problémy s intimitou a mezilidskými vztahy spojené mimo jiné s konzumací porna. „Rychlý prachy vyprávějí o světě před dvaceti lety, ale dnes je příběh možná víc než aktuální – generace odpojených mladých mužů, kteří propadají různým misogynním vůdcům a jejich teoriím, je všude kolem nás,“ říká k tomu producent snímku Tomáš Hrubý.
Snímek je zároveň rámovaný jako příběh dvou bratrů. Adam (Tomáš Sean Pšenička, jenž se aktuálně objevuje v nové řadě StarDance či kriminálce Hec) by rád točil filmy a získal uznání své rodiny. Když se mu povede zrealizovat jednoduchý nápad, dočká se nečekaného úspěchu a také konfliktu se svým bratrem Kristiánem (František Prachař), právním koncipientem a dosavadním rodinným favoritem. Tvůrci slibují konflikt biblických rozměrů a přirovnávají snímek k příběhu Kaina a Ábela. Podobně jako u snímku BANGER. nás i tady čeká zajímavá hra s formátem – snímek má být totiž vyprávěn prostřednictvím záznamů z domácích kamer, dashcamů či mobilních telefonů.
Říct, že Rychlý prachy jsou fenoménem, je trochu podhodnocení. Jednoduchý nápad oslovovat s videokamerou náhodné ženy na ulici a nabízet peníze za sex udělal Česku další zářez na pažbě světové popularity a pomohl rozvoji nového formátu porna. Oproti opravářům komínů, poslíčkům s pizzou nebo lidem, kteří si přišli do prádelny vyprat to, co mají na sobě, nabídly Rychlý prachy atraktivní prvek – zdánlivou autenticitu.
Třebaže pozdější díly pracovaly s profesionálními pornoherečkami, nabízela série možnost vidět situaci, kdy divák viděl ženu obyčejně jdoucí po ulici nebo cestující vlakem, po krátkém rozhovoru ji poznal jako zcela obyčejného, všedního člověka a následně ji poznal i při tom kýženém sexu. Nebylo to jen porno, byl to svým způsobem průnik do intimity samotné. Alespoň to tak působilo, protože setkání byla inscenovaná.
O to intenzivněji ale působilo, že divákovi zároveň formát umožňoval účastnicemi trochu pohrdat – často mluví o tom, že mají manžela, ujišťují se, že se to nikdo nedozví, mají pevné zásady, které se hroutí s přibývající nabízenou částkou. Je to sice domluvená hra, ale mladému divákovi to i tak dalo dost výmluvný, zkreslující obraz. Na formát pak navázaly další projekty jako Fake Taxi nebo nechvalně proslulý Czech Casting. Není divu, že podle kontroverzního fenoménu vzniká film.
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Zdroj: Bontonfilm