V době příkazů napsaných do stroje přišla zvláštní krabička
Představme si počítačovou laboratoř šedesátých let. Počítače jsou drahé, zabírají velké prostory a jejich používání se podobá specializované technické práci. Uživatelské prostředí, v němž člověk posouvá ukazatel po obrazovce a vybírá jednotlivé objekty, ještě rozhodně není samozřejmostí. Douglas Engelbart ze Stanford Research Institute však uvažoval právě tímto směrem. Nezajímalo ho pouze to, jak počítač něco spočítá, ale jak by lidem mohl pomáhat myslet, organizovat informace a společně řešit složité problémy.
První funkční prototyp zařízení, kterému se později začalo říkat myš, zkonstruoval roku 1964 Engelbartův spolupracovník Bill English. Vypadal jako malá dřevěná krabička s tlačítkem a kabelem. Pod ní byla dvě na sebe kolmá kolečka, která zaznamenávala pohyb po podložce ve dvou osách. Kabel připomínal ocas, a tak se nenápadnému zařízení ujala přezdívka, která mu zůstala.
Nápad, který byl větší než samotné klikání
Engelbart hledal způsoby, jak člověku umožnit rychleji pracovat s textem, odkazy, obrazovými okny a sdílenými informacemi. Zkoušel různé ovládací prvky, protože ani pro zkušené výzkumníky nebylo zřejmé, jak nejlépe převést pohyb lidské ruky na pohyb kurzoru. Myš nabízela jednoduchou vazbu: posunu zařízení po stole a ukazatel se posune po obrazovce. Intuitivnost, kterou dnes bereme jako samozřejmou, musela být teprve experimentálně objevena a ověřena.
Důležité je nepřipsat všechny zásluhy jedinému muži. Engelbart formuloval výzkumnou vizi a je uveden jako vynálezce v základním patentu, Bill English však postavil první prototyp a tým dalších spolupracovníků rozvíjel celé interaktivní prostředí. Úspěch počítačové myši byl výsledkem společné práce na mnohem širším systému, nikoli šťastného okamžiku s kusem dřeva.
Slavná demonstrace, která předběhla běžné kanceláře
V prosinci 1968 předvedl Engelbartův tým v San Francisku systém, který dnes historici počítačů označují jako „Mother of All Demos“. Publikum mohlo vidět ovládání kurzoru myší, práci s textem na obrazovce, propojené dokumenty, spolupráci na dálku a další prvky, které by se v různých podobách prosadily mnohem později. Nebyla to prezentace budoucího osobního počítače tak, jak si jej představujeme dnes, ale veřejná ukázka toho, že práce s počítačem může mít dialogickou a vizuální podobu.
A právě proto je zavádějící napsat, že myš „vznikla“ 17. listopadu 1970. Toho dne byl Engelbartovi udělen americký patent číslo 3 541 541, nazvaný X-Y Position Indicator for a Display System. Přihláška byla podána už roku 1967 a samotný prototyp existoval ještě dříve. Listopadové datum připomíná právní uznání určitého technického řešení, nikoli první okamžik, kdy někdo zařízení vzal do ruky.
Z koleček vznikla kulička, pak světlo
Původní systém se dvěma kolečky měl své technické hranice. Další vývoj přinesl kuličkové myši, u nichž pohyb po stole sledovala koule uvnitř zařízení. Později se rozšířily optické snímače a bezdrátová komunikace. Myš se stala součástí širší proměny výpočetní techniky: počítače přestaly být výhradně stroji pro odborné pracovníky a postupně pronikly do kanceláří, škol i domácností.
Popularizaci grafického ovládání ovlivnily i výzkumné projekty Xerox PARC a komerční počítače dalších firem včetně Applu. Jejich výrobky nevznikly prostým okopírováním jedné dřevěné krabičky; navazovaly na celou linii výzkumu interakce mezi člověkem a počítačem. Engelbartovu vizi navíc nelze zredukovat na jednotlivý periferní přístroj. Zajímal ho systém, který bude lidi podporovat ve společném přemýšlení.
Vynález, jehož pravou hodnotu vidíme v každém gestu
Dnes se kurzoru dotýkáme myší, touchpadem, prstem na obrazovce nebo jiným ovladačem. V každém z těchto způsobů přežívá podobná myšlenka: informace nejsou pouze abstraktní znaky, které musíme předem přesně popsat, ale objekty, s nimiž lze přímo zacházet. Dřevěná krabička se dvěma kolečky byla důležitá právě proto, že pomohla tuto představu převést z výzkumné vize do lidské ruky. A to byl mnohem větší krok než samotné kliknutí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], United States Patent – X-Y Position Indicator for a Display System, US3541541A [2], SRI International – The Computer Mouse and Interactive Computing [3], SRI International – 75 Years of Innovation: The Computer Mouse [4]. img ai generated