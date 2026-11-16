Jak vykrást banku, vlak či dostihy. Přehlížené heist filmy, v nichž není o loupeže nouze

Do kin vstupuje hollywoodský trhák s příznačným názvem Jak udělat banku, v němž skupina současných influencerů svým online fanouškům radí, jak vyzrát na sebelépe střežený sejf. Nezákonná loupež se stává zábavnou atrakcí komentující moderní svět, což v různé míře pasuje na většinu kanonických i novodobějších filmů se zlodějskou tematikou. Lupičské strategie v kinematografii jsou cool, napínavé a často nepředvídatelné, ale nekončí u Dannyho parťáků, Počátku, Nelítostného souboje či Podfukářů. Představme si jedenáct „heist“ filmů, na něž se mnohdy tolik neupozorňuje a které můžete vidět na všelijakých streamovacích platformách online.
Proč nezačít u původně vestavěných základů klasické hollywoodské kinematografie? První významné narativní filmy, tedy takové vyprávějící srozumitelný příběh, sice točil hlavně francouzský kouzelník Georges Mélies, ale byl to Američan Edwin S. Porter, jenž díky Edisonově společnosti viděl haldu ilegálně nahromaděných zahraničních filmů a jemuž se dle Davida Bordwella a Kristin Thompson a jejich Dějin filmu „často připisují zásluhy za prakticky všechny novinky z období před rokem 1908.“ Režisér prvního dějového filmu Život amerického hasiče natočil roku 1903 také vůbec nejpopulárnější americký snímek rané etapy kinematografie, kdy diváci za oceánem navštěvovali projekce ve vaudevillech a posléze v lidových nickelodeonech.
Velká železniční loupež, dostupná v desetiminutové zachované verzi na videu níže, vypráví v jedenácti kontinuálních záběrech o přepadení vlaku tlupou banditů, na něž si ovšem policie zburcovaná telegrafistou počíhá. Přímočarý snímek z několika lokací položil základ křížovému střihu, který v následující dekádě zdokonalil především David W. Griffith (Zrození národa), a obsahoval dokonce drzé prolomení čtvrté stěny, které po téměř devadesáti letech varioval Martin Scorsese v Mafiánech – lupič se otočí přímo k publiku a do kamery vystřelí ze zbraně, což promítači mohli zařadit na úvod, ale i na závěr přelomového heist filmu.
Jedním z praotců moderních heist filmů je také Asfaltová džungle, v níž slavný John Huston (Maltézský sokol) rozehrává precizně naplánovanou loupež. Čerstvě propuštěný stratég Doc Riedenschneider (Sam Jaffe) sestaví tým profesionálů, který má z dobře střeženého klenotnictví odnést diamanty v hodnotě milionu dolarů. Financování zajistí zkorumpovaný právník Emmerich (Louis Calhern), zatímco samotnou akci mají provést zkušený kasař, řidič a několik dalších drobných kriminálníků. Mezi nimi vyniká neústupný Dix Handley (Sterling Hayden), drsňák s nostalgií po ztraceném rodinném ranči, a Gus (James Whitmore), majitel bistra, který kvůli tělesnému hendikepu nemůže vykonávat náročnější práci. Whitmorea si můžete pamatovat také jako Brookse z Vykoupení z věznice Shawshank. V jedné z prvních výraznějších rolí se objevuje i mladičká Marilyn Monroe. Každý z účastníků má vlastní motivace i představu o tom, co si z loupeže odnese. A jakmile se zdánlivě bezchybný plán začne hroutit, ukáže se, že největší hrozbou je jako tradičně lidská povaha.
Snímek podle románu W. R. Burnetta nepůsobí jako klasická gangsterka o vzestupu a pádu mafiánského bosse, ale jako chladná, téměř dokumentární anatomie jednoho zločinu. Režisér tentokrát opouští stísněné interiéry a zasazuje dění do realisticky působícího městského prostředí. Přestože se většina filmu natáčela v ateliérech MGM, jeho strohá výprava, důraz na pracovní postupy a věcně snímaná příprava loupeže vytvářejí dojem, že sledujeme skutečné kriminální podsvětí. Huston navíc nechává své postavy dýchat jako profesionály, nikoli jako teatrální monstra, a jejich nevyhnutelný pád inscenuje s překvapivou dávkou soucitu. Asfaltová džungle tak pomohla ustavit základní půdorys heist filmu: sestavení týmu, rozdělení úkolů, precizní provedení akce a následný chaos, v němž se začnou odhalovat trhliny v původním plánu. Její ozvěny najdeme ve výtečné Rvačce mezi muži, ale také v klasikách jako Dannyho parťáci, Gauneři a Nelítostný souboj. Přesvědčit se můžete za příplatek na službě Apple TV.
První studiový film Stanleyho Kubricka si pozdější tvůrce Spartaka, 2001: Vesmírné odysey, Osvícení či Barryho Lyndona sám napsal na motivy knihy Lionela Whitea. Mrštný převlékač žánrových kabátů v Zabíjení piluje dodnes poplatnou tradici heist movie, činí tak v mantinelech potemnělého filmu-noir s osudovou femme fatale a hrdiny odsouzenými k záhubě. Precizně nalajnovaná dostihová krádež se ostatně zvrhne shodou náhod a kvůli zásahům panovačné nevěrné manželky jednoho z lupičů.
Kubrick měl navzdory minimu zkušeností s velkými produkcemi nad příběhem absolutní formální kontrolu, což deklamovala třeba známá historka o tom, jak mladý filmař a bývalý fotograf na místě usměrnil zkušeného kameramana Luciena Ballarda. Stylovým příběhem s proplétanými retrospektivami prostupuje osobnost budoucího krále kinematografie, jehož postavy jsou lapené v úchvatně propracovaném labyrintu konstruktivních motivů i destruktivního vlivu svých činů. Střízlivější a bezútěšnější Dannyho parťáci 50. let se Sterlingem Haydenem si rozhodně zaslouží pozornost stejně jako režisérovy pozdější Stezky slávy (1957), jež stejně jako Zabíjení naleznete na Prime Video za nadstavbový příplatek.
Loupež je ve skvělých heist filmech psychicky vyčerpávající mravenčí prací, až Jean-Pierre Melville ji ale proměnil v téměř hypnotický rituál, při němž se váží každý pohyb, pohled i tichý okamžik. Profesionální zloděj Corey (Alain Delon) právě opouští vězení, když se náhodně setká s uprchlým vězněm Vogelem (Gian Maria Volontè), po němž pátrá neúnavný komisař Mattei (Bourvil). Společně se rozhodnou provést loupež v luxusním pařížském klenotnictví a přiberou bývalého policistu Jansena (Yves Montand), který propadl alkoholismu, ale stále střílí jako Anton Špelec. Zatímco Mattei rozplétá jejich stopy a tlačí na podsvětí, trojice připravuje akci, jejíž samotné provedení zabere téměř půlhodinu a probíhá prakticky beze slov.
Osudový kruh je druhým ze tří společných filmů Melvilla a Delona, jejichž spolupráce vyvrcholila snímkem Policajt z roku 1972. Po Samurajovi znovu využívají hercovu mimořádnou schopnost předávat informace nepatrným gestem a fyzickou přítomností. Corey je zosobněním chladné profesionality, ale Melville ho neidealizuje jako hollywoodského superzloděje, který si loupež užívá coby velkolepou hru. Jeho svět je strohý, osamělý a prostoupený neodvratným fatalismem. Režisér sice vychází z amerických gangsterských filmů a noiru, jejichž ikonografii – klobouky, baloňáky, revolvery a noční ulice – důsledně přejímá, zároveň ji však podrobuje typicky francouzské melancholii a existenciální skepsi.
Navazuje tak na tradici poválečné francouzské kriminálky, v níž zločin není jen atrakcí, ale také cestou k úvahám o osamělosti, cti a nevyhnutelnosti konce. Hollywoodský heist film obvykle sází na důmyslnost plánu a potěšení z jeho provedení; Melville nás nechává obdivovat profesionalitu svých antihrdinů, aby nám vzápětí připomněl, že z jeho světa nevede cesta ven. Všichni jsou totiž podle úvodního buddhistického podobenství nakonec součástí jednoho osudového kruhu. Pozapomenutou klasiku s výjimečným hereckým obsazením si můžete oprášit za příplatek na Apple TV.
Čtveřice lupičů s přezdívkami podle barev, podobně jako v Tarantinových Gaunerech, obsadí přední vagón newyorského metra Pelham 1-2-3 a vezme si zhruba dvacítku cestujících jako rukojmí. Za jejich propuštění požaduje milionové výkupné, zatímco policie a dispečeři v čele s nervózním, ale pohotovým poručíkem Garberem (Walter Matthau) musejí vymyslet způsob, jak situaci vyřešit dřív, než únoscům v čele s Robertem Shawem dojde trpělivost.
Přepadení vlaku z Pelhamu je učebnicovou ukázkou toho, jak vystavět napínavou loupežnou podívanou bez okázalých explozí a hromad mrtvol. Režisér Joseph Sargent střídá perspektivy únosců, rukojmích i lidí v řídicím centru a nechává napětí postupně houstnout prostřednictvím zdánlivě všedních rozhodnutí, nedorozumění a nečekaných komplikací. Dynamické vyvrcholení pak dokáže vyvolat skutečnou obavu o životy cestujících, přestože film nezapomíná ani na odlehčený humor a suché slovní přestřelky, které jeho postavy polidšťují a dodávají celému přepadení příjemně civilní rozměr. Právě kombinace precizně rozehrané krizové situace, newyorské atmosféry a černého humoru dělá z filmu jednu z nejzábavnějších žánrových jízd sedmdesátých let, kterou se Tony Scott pokusil roku 2009 napodobit svým remakem Únos vlaku 1 2 3.
Režisér Michael Mann by seznam bezpochyby ovládl svým Nelítostným soubojem, který po třech dekádách dostává dlouho očekávané pokračování. Za zmínku nicméně stojí i jeho raná tvorba, která měla zásadní vliv na vývoj kriminálního žánru v 80. letech. Nebývalé kvality a cit pro vedení protagonistů, jimiž cloumá láska a smysl pro odpovědnost i v prostředí bující kriminality, prokázal už ve svém prvním filmu pro kina. Zloděj, v němž se James Caan připravuje na poslední špinavou prácičku před odchodem do vysněné penze i do chomoutu, snoubí tehdy aktuální městskou depresi Taxikáře s tradičními filmy-noir či meditativnějšími díly ve stylu francouzských krimi s Delonem.
Mann ve Zloději vzdává poctu atmosféře rodného Chicaga a poprvé, rovnou však sebejistě piluje své pozdější řemeslné trademarky. Kamera dokáže být velmi živá a současně se na několik minut ustálit během rozhovoru milenecké dvojice nad kávou v bistru, kam režisér opakovaně zasazuje klíčové dialogové rešerše svých postav. Napětím místy pulzující příběh dle Quentina Tarantina dokonce „pozvedl krimi žánr“ a na Prime Video to za příplatek poznáte hlavně na upocené scéně samotné loupeže, která je až dokumentárně realistická a špinavá.
Bankovní loupež, která se na první pohled jeví jako dokonale naplánovaná, se v rukou režiséra Spikea Lee mění v rafinovanou hru s divákem. Spojenec začíná jako klasická žánrová partie: vychytralý Dalton Russell (Clive Owen) se svými komplici obsadí manhattanskou banku a vezme desítky lidí jako rukojmí, zatímco policie v čele s detektivem Keithem Frazierem (Denzel Washington) hledá způsob, jak situaci dostat pod kontrolu. Jenže Russell má připravený plán, který dalece přesahuje běžnou loupež a v němž není tak úplně jasné, kdo koho vlastně vodí za nos. Lee pokládá elegantní heist movie mnohem víc na oltář sociálních neduhů Ameriky a místo pouhé přehlídky stylových zvratů rozehrává napínavou partii o moci, penězích a předsudcích.
Policie musí podstupovat mentální bitvy s mnoha zainteresovanými aktéry, kteří do situace s množstvím rukojmích vnášejí vlastní politiku a preference. Vedle vyjednavačů a policejního velení se do případu zapojuje také vlivná bankovní makléřka Madeleine White (Jodie Foster), jejíž zájmy jsou stejně neprůhledné jako záměry lupičů. Právě střídání perspektiv a postupné odkrývání dalších vrstev příběhu dělá ze Spojence neobvykle chytrou žánrovku s výbornými herci, kterou najdete na Disney+.
Ben Affleck
ve svém druhém režijním počinu po senzačním Sbohem, baby
spojuje klasickou loupežnou žánrovku s drsným portrétem bostonské čtvrti Charlestown, kde se ilegální vynášení bankovní hotovosti dědí skoro jako rodinné řemeslo. Doug MacRay (Affleck) vede partu zkušených lupičů, jejichž poslední akce se zkomplikuje ve chvíli, kdy jeden z nich vezme jako rukojmí bankovní manažerku Claire (Rebecca Hall
). Doug se s ní později sblíží, jenže romantický únik z kriminálního prostředí mu komplikuje nejen podezřívavý parťák Jem (Jeremy Renner
), ale také neúnavný agent FBI v podání Jona Hamma
.
Město vyniká důrazem na řemeslnou stránku loupeží – od masek a pečlivého plánování až po strhující přestřelky a automobilové honičky – a zároveň se hlásí k tradici drsných bostonských kriminálek, zejména Nelítostného souboji. Affleck však nezůstává jen u žánrové atrakce. Charlestown vykresluje jako uzavřenou komunitu, v níž se kriminalita předává z generace na generaci a loajalita k vlastní čtvrti snadno přerůstá v existenční past. Do kontrastu staví starousedlíky a nově příchozí, kteří mění tvář dělnické čtvrti, zatímco její původní obyvatelé zůstávají uvězněni ve zděděných rolích. Sociální kritika sice ustupuje do pozadí za napínavým příběhem o poslední velké loupeži, ale právě pocit, že z některých míst a osudů se uniká mnohem hůř než z policejního obklíčení, dodává filmu dostupnému na HBO Max další rozměr.
Toby (Chris Pine) a Tanner (Ben Foster) Howardovi jsou bratři, které spojuje víc než jen krev – pojí je zoufalství, rodinná minulost a vědomí, že jim čas utíká mezi prsty. Aby splatili hypotéku a zachránili rodinné dědictví před exekucí, naplánují sérii zdánlivě nenápadných bankovních loupeží v zapadlých texaských městech. Cílí pouze na drobné bankovky a výhradně na pobočky jedné konkrétní banky, takže jejich počínání zpočátku připomíná spíš promyšlenou brigádu než velkolepý zločinecký plán. Jenže proti nim vyráží zkušený texaský ranger Marcus Hamilton (Jeff Bridges), který díky letitým zkušenostem postupně odhaluje vzorec jejich chování. Závod s policií se tak mění v napínavou partii, v níž se vedle důvtipu a střeleckých schopností rozhoduje také o tom, kolik jsou bratři ochotni obětovat.
Scenáristický počin Taylora Sheridana je perfektní ukázkou takzvaného neo-westernu. Koně nahradily ojeté pickupy a kolty automatické pušky, ale kodex cti, rodinná pouta a drsné zákony pohraničí zůstaly stejné. Režisér David Mackenzie navíc nesází na žánrové atrakce, nýbrž na pozvolna houstnoucí napětí, úsečné dialogy a postavy, jejichž motivace nejsou tak jednoznačné, jak se zprvu zdá. Zatímco Tanner jedná impulzivně a násilí mu není cizí, Toby se snaží udržet celou akci v mezích jakéhosi vykupitelského plánu na nový začátek. Proti nim stojí Hamilton, který se blíží penzi, ale pořád má dost zkušeností i jízlivého humoru, aby mladším kolegům ukázal, jak se dělá poctivá policejní práce.
Za každou cenu je kriminálka s duší klasického westernu, sociálně naléhavý portrét vylidněného amerického venkova i připomínka, že někdy člověk přepadá banku nikoli kvůli zbohatnutí, ale proto, že už mu nezbyla žádná jiná možnost. Pokud máte rádi filmy jako Tahle země není pro starý nebo seriál Yellowstone, Sheridanův snímek je další povinnou zastávkou, konkrétně pak na službě Oneplay.
Steven Soderbergh
natočil heistové skvostky Zakázané ovoce
a hlavně Dannyho parťáky, jejichž vypiplaný oslnivý konstrukt obrací v Loganových parťácích naruby. Místo elegantních profesionálů s dokonale padnoucími obleky staví do centra loupeže na závodním okruhu NASCAR bandu smolařů z amerického venkova. Jimmy Logan (Channing Tatum
), čerstvě propuštěný ze zaměstnání, se rozhodne vykrást pokladnu závodiště Charlotte Motor Speedway a do plánu zapojí bratra Clydea (Adam Driver
), sestru Mellie (Riley Keough
) i experta přes detonace Joea Banga (Daniel Craig
), který si však právě odpykává trest ve vězení. Loganovci jsou očividnou buranskou reakcí na Dannyho partu: místo technologických vychytávek spoléhají na pneumatické potrubí, improvizaci a plán, jehož provedení je skoro stejně absurdní jako jeho příprava.
Soderbergh si pohrává s očekáváním publika, které nikdy úplně neví, zda sleduje geniální stratégy, nebo partu nešikovných pošetilců. Humor vychází z deadpan dialogů, jižanské nátury a komického kontrastu mezi velkolepou loupeží a jejími svéráznými aktéry. Zároveň ale nedostáváme fyzické zesměšnění vidláků jako z komedií 90. a nultých let: film si utahuje z jejich omezeného rozhledu, aniž by jim upíral důvtip a důstojnost. Pod komediální fasádou se navíc skrývá lehce ironický portrét americké dělnické třídy, jejíž příslušníci mají k bohatství a společenským příležitostem daleko, zato dobře vědí, jak si vzít zpět alespoň část toho, co jim systém upřel. Loganovi parťáci tak představují osvěžující, záměrně neuhlazenou variaci na heist film, kterou si užijete na službě Oneplay.
Dokonalá loupež, dostupná rovněž na Oneplay, se důrazem na propracovanou kriminální zápletku a syrovou atmosféru Los Angeles vymyká většině akčních béček, jimiž Gerard Butler v druhé polovině desátých let zásoboval kina. Hrdina Pádu Londýna (a ještě Pádu a jiného Pádu) ztělesňuje drsného a sebedestruktivního velitele elitní policejní jednotky, která jde po stopách skupiny bývalých vojáků vedených Rayem Merrimenem (Pablo Schreiber). Ti chystají zdánlivě nemožnou loupež v losangeleské pobočce Federální rezervní banky a mezi oběma tábory se rozbíhá hra na kočku a myš, v níž se postupně stírá hranice mezi policisty a zločinci.
Režisér Christian Gudegast otevřeně navazuje na Nelítostný souboj, místo jeho až truchlivé poetiky však nabízí upocený, hlučný a testosteronem nasáklý obraz města, v němž se muži předhánějí v brutalitě, cynismu a potřebě dokazovat vlastní dominanci. Butler tu dostal jednu ze svých nejvýraznějších rolí: z obvykle příkladného táty je opilec, sukničkář a arogantní rváč, který se stejně neomaleně chová k podřízeným, podezřelým i vlastní rodině. Drsná pouliční nátura se promítá do autenticky působících policejních postupů, vojenské taktiky lupičů i dlouhé přestřelky, která je z pohledu choreografie nejlepší sekvencí filmu. Dokonalá loupež sice Mannově klasice sahá sotva po pás a občas se ztrácí ve vlastních dějových kličkách, jako špinavá kriminální podívaná s nejednoznačnými hrdiny a pořádnou dávkou olova však nabízí vítanou alternativu k Butlerovým obvyklým heroickým eskapádám.
Podívejte se na žebříček nejlepších heist filmů podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: Kinobox, Los Angeles Times, BFI