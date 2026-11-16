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Jak vykrást banku, vlak či dostihy. Přehlížené heist filmy, v nichž není o loupeže nouze

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Do kin vstupuje hollywoodský trhák s příznačným názvem Jak udělat banku, v němž skupina současných influencerů svým online fanouškům radí, jak vyzrát na sebelépe střežený sejf. Nezákonná loupež se stává zábavnou atrakcí komentující moderní svět, což v různé míře pasuje na většinu kanonických i novodobějších filmů se zlodějskou tematikou. Lupičské strategie v kinematografii jsou cool, napínavé a často nepředvídatelné, ale nekončí u Dannyho parťáků, Počátku, Nelítostného souboje či Podfukářů. Představme si jedenáct „heist“ filmů, na něž se mnohdy tolik neupozorňuje a které můžete vidět na všelijakých streamovacích platformách online.
Jak vykrást banku, vlak či dostihy. Přehlížené heist filmy, v nichž není o loupeže nouze

Jak vykrást banku, vlak či dostihy. Přehlížené heist filmy, v nichž není o loupeže nouze

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 16.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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