Vzdušné souboje budoucnosti se obejdou bez osamělých leteckých es. Místo jedné drahé stíhačky se do prostoru nepřátelské obrany vydá koordinovaný tým. Člověk v pilotní kabině převezme roli velitele taktické skupiny a v přední linii budou operovat autonomní proudové stroje řízené algoritmy umělé inteligence.
Moderní stíhací letouny páté generace představují technologické klenoty, jejichž cena přesahuje desítky milionů dolarů za jediný kus. Vojenské letectvo si proto nemůže dovolit ztrácet piloty ani stroje při pronikání hustou zónou protivzdušné obrany. Americká agentura pro pokročilé výzkumné projekty prověřuje v programu
Air Combat Evolution schopnost algoritmů vést samostatné manévrové vzdušné souboje bez zásahu lidského operátora. Odborný vojenský magazín informuje ve zprávě o plánech letectva zařadit stovky bezpilotních strojů do operační služby během nadcházejících let, což zcela promění organizaci bojových letek.
Tato nová kategorie strojů dostala označení kolaborativní bojové letouny nebo také věrná křídla. Nejde o klasické dálkově řízené drony, které vyžadují neustálé spojení se zemí přes satelit. Tyto letouny disponují vlastní výpočetní kapacitou a umělá inteligence jim umožňuje reagovat na měnící se podmínky bojiště v reálném čase, i když nepřítel zcela zaruší rádiovou komunikaci. Během zkušebních letů na modifikovaném letounu VISTA dokázaly palubní algoritmy bleskově vyhodnocovat úhly náklonu, přetížení i energetický stav letounu lépe než lidští instruktoři.
Pentagon vybral čtyři zbraně proti dronům. Laser pálí jednotlivě, mikrovlny míří na celý roj Dělba práce mezi člověkem a algoritmem
Základní myšlenka konceptu spočívá v přesném rozdělení úkolů. Pilot v moderním letounu zůstává v bezpečné vzdálenosti desítky kilometrů za frontou. Zde analyzuje celkovou taktickou situaci, schvaluje použití smrtící síly a zadává cíle celé formaci. Autonomní doprovodné stroje mezitím letí hluboko v nebezpečném prostoru před ním.
Věrná křídla mohou plnit celou řadu specializovaných rolí. První vlna letounů nese výkonné radarové senzory a optoelektronické systémy, kterými vyhledává nepřátelská odpalovací zařízení. Druhá skupina nese rušící aparatury elektronického boje a oslepuje nepřátelské radary včasné výstrahy. Další stroje slouží jako létající zásobníky munice, které odpalují protiletecké rakety dlouhého dosahu na povel z pilotovaného velitelského letounu.
Klíčovou výhodou je otevřená architektura palubních systémů. Jednotlivé drony lze během několika hodin na letištní ploše přestavět výměnou senzorové přídě nebo vnitřní pumovnice. Pokud velení potřebuje hloubkový elektronický průzkum, letoun dostane pasivní přijímače signálů. Pro útočnou misi se vnitřní prostor vyplní protizemní naváděnou municí malé hmotnosti.
Prototyp autonomního bezpilotního letounu Ghost Bat vyvinutý pro spolupráci s pilotovanými stíhačkami. Cenová dostupnost a masová výroba
Klíčovým ekonomickým faktorem nového přístupu je takzvaná přijatelná ztrátovost. Zatímco ztráta špičkového pilotovaného letounu znamená pro armádu obrovský šok, bezpilotní věrné křídlo je navrženo tak, aby jeho pořízení stálo pouhý zlomek ceny běžné stíhačky. Konstruktéři nemusí řešit přetížení lidského těla, kyslíkové systémy, katapultážní sedačky ani komplikované zabezpečení kokpitu.
Stroje jako Kratos Valkyrie nebo australský Ghost Bat využívají komerčně dostupné motory, modulární kompozitní materiály a zjednodušenou vnitřní architekturu. Při plánování operací tak velitelé mohou bez váhání poslat autonomní křídlo do riskantní mise, kde poslouží jako návnada pro odhalení skryté raketové baterie protivníka. Nepřítel je nucen spotřebovat drahé protiletadlové střely na levnější bezpilotní prostředek.
Tento nepoměr v nákladech vytváří zásadní asymetrii ve prospěch útočníka. Pokud protivník odpálí raketu za několik milionů dolarů proti dronu s poloviční hodnotou, vyčerpá své zásoby a odhalí přesnou polohu svého radiolokátoru. Následný úder pak může vést pilotovaný stroj z bezpečné vzdálenosti pomocí klouzavých bomb s přesným navedením.
Experimentální bezpilotní letoun Valkyrie testovaný letectvem pro autonomní letecký boj s umělou inteligencí. Etické otázky a bezpečnostní výzvy
Zavedení bojových strojů s vysokou mírou autonomie přináší zásadní etické a operační výzvy. Vojenské doktríny demokratických zemí striktně trvají na principu, že konečné rozhodnutí o zahájení palby proti cíli musí vždy potvrdit člověk v rozhodovací smyčce. Algoritmy mohou cíl vyhledat, sledovat a vypočítat optimální trajektorii útoku, ale samotný odpal zbraně vyžaduje autorizaci velitele.
Neméně důležitou otázkou je psychologie lidských pilotů a budování důvěry v digitálního partnera. Bojový pilot musí mít jistotu, že algoritmus provede zadaný manévr bezpečně a nepředvídatelné chování stroje neohrozí vlastní formaci. Výcvikové programy proto kombinují hodiny v simulátorech s lety ve smíšených sestavách, kde se lidé učí spolupracovat s umělou inteligencí jako se skutečným kolegou.
GPS může zmlknout. Námořnictvo proto zkouší navigaci s ultrachladnými atomy
Další velkou výzvou zůstává kybernetická bezpečnost. Spojení mezi vedoucím letounem a jeho robotickým doprovodem musí být chráněno proti podvržení dat i nepřátelskému převzetí kontroly. Inženýři proto vyvíjejí robustní šifrovací protokoly a lokální datové sítě s velmi nízkou pravděpodobností zachycení nepřátelským průzkumem, které odolají i masivnímu radioelektronickému rušení.
Budoucnost letectva v týmové spolupráci
Vývoj kolaborativních bojových letounů ukazuje, že éra individuálních vzdušných soubojů definitivně končí. Vítězství v budoucích konfliktech nezajistí samotná obratnost letadla, ale schopnost efektivně sdílet informace v digitální síti a koordinovat činnost desítek různorodých platforem současně.
Propojení lidského úsudku s bleskovou reakční dobou počítačových systémů vytváří bojový tandem, který protivníkovi nedá prostor k nadechnutí. Autonomní věrná křídla tak představují největší doktrinální posun v letectvu od příchodu proudového pohonu a radarového navádění.
Proč kanón GAU-8 v letounu A-10 míří mimo střed: Fyzika za mýtem o couvání Zdroje fotografií f15ex_mq28_formation: U.S. Air Force / Wikimedia volné dílo mq28_ghost_bat: André Gerwing / Wikimedia CC 4.0 xq58_valkyrie_flight: 88 Air Base Wing / Wikimedia volné dílo