Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: Distr. FTV Prima
Televizní moderátor Jan Kraus přivítá další pestrou trojici hostů. Úterní Show Jana Krause na Primě nabídne vyprávění bývalého šéfa pražské mordparty, úspěšné hudebnice i oblíbeného lékaře z Příbrami. Na pověstnou červenou sedačku tentokrát dorazí nečekané dárky i překvapivé historky ze zákulisí. Zločiny očima profesionála
„Ne, není to kriminálník, jak jsem chtěl říci, ale kriminalista a vedl pražskou mordpartu,“ uvede moderátor v pořadu Show Jana Krause na Primě. Na pódium přichází Josef Mareš. Známý scenárista napsal pro televizní obrazovky například populární seriál Devadesátky. „Také jsem se věnoval orlickým vraždám, a jak tam házeli ty sudy, nikoho z nich nenapadlo, že dnes by se daly najít pochůzkou,“ vysvětlil bývalý vyšetřovatel.
Své příběhy vždy staví na dlouholeté osobní zkušenosti. „Když někde děláte třicet let, bylo by blbé, kdybyste o tom oboru nic nevěděli. Už ale v oboru nejsem sedm let. Odešel jsem s nadřízenými hůř, s podřízenými v dobrém, takže mě občas někam pozvou, a tak se něco dozvím,“ dodal s úsměvem.
Ohledně stavu kriminality v zemi má vyhraněný názor. „S počtem nevím, s objasněností dobře. Jak jsme malá země, všechno se tu rozkecá,“ zhodnotil situaci. Výhoda malé republiky podle něj spočívá v rychlém dopadení pachatelů, kteří se zkrátka nestihnou stát sériovými vrahy jako ve Spojených státech. Své první policejní kroky přitom kdysi trávil pátráním po ukradených kompotech ze sklepa.
Emoce vložené do hudby
Jako druhá usedá do křesla zpěvačka a raperka Sharlota. Okamžitě uvádí na pravou míru svůj pseudonym. „Není, já jsem odjakživa Šarlotka,“ upřesnila. Moderátor hned v úvodu prozkoumává přinesenou tašku a těší se na překvapení. „Podle toho, co jste přinesla, budeme pokračovat,“ prohlásil při rozbalování pozornosti.
Hudebnice se aktivně podílí na celém svém tvůrčím procesu. „Vše, co zpívám a rapuji, si skládám sama. S manželem máme produkční společnost, nejraději rapuji o věcech, které vás nejvíc se*ou. Rychle vzplanu, pak je to pohoda, potřebuji emocím dát volný průběh,“ popsala svůj temperament. O vizuální stránku se stará její partner. „Je vystudovaný grafik. Já mám nápady a on je dokáže přivést k životu. Budeme spolu už dvanáct let,“ prozradila o svém zázemí.
Takto dlouhé soužití vyvolalo u hostitele údiv. „Dvanáct let a pořád se tolik radujete…“ komentoval nevěřícně. Zpěvačka si vzájemného pouta nesmírně váží. „Jsem ráda, že ho mám, vidí nejhorší stránky Sharloty, přesto se mnou je,“ ocenila partnerovu velkou trpělivost. Ve volném čase se věnuje především péči o zvířata a samotné vaření ráda přenechává jiným.
Gastronomie a noční služby
Posledním hostem večera je lékař Philip Waka Njeka z příbramské nemocnice. Hned po příchodu předává obálku s testem na okultní krvácení a vysvětluje následný postup v případě pozitivního výsledku. Kvůli specializaci na gastroenterologii občas naráží na hodně úsměvná nedorozumění. „Občas mi říkají, že jsem gastro. Když to řeknu já, myslí si, že pracuju v restauraci. Takže už se mě někdo ptal i na to, jaké máme speciality,“ pobavil celé publikum.
V České republice žije už dvacet let a počátky pro něj představovaly velkou zkoušku. „Začátky byly hrozné. Rok jsme měli jazykovou přípravu, což nebyla jednoduchá jízda. Ale postupně se to dalo zvládnout. První jídlo, které jsem tady dostal, byl smažený sýr, což bylo úplně hnusné, nikdy jsem totiž sýr nejedl. Druhý den byla treska obalená sýrem. Tak jsme v nákupním centru koupili mléko a pečivo. To se nám zdálo snesitelné,“ podělil se o první kulinářské zážitky.
Náročné momenty zažíval i po samotném nástupu do nemocnice. „Začátek lékařské praxe byl dobrodružný, hlavně ty noční. První noc jsem vůbec nespal. Jakýkoli zvuk mě rušil. Bušilo mi srdce, jste na oddělení sám, a máte na starost 120 lidí. Kromě toho mi ze začátku hodně říkali Mirečku. A pro babičky jsem byl úplně exotický. Některé měly dokonce pocit, že se uzdravily, jen mě viděly,“ uzavřel své vyprávění doktor.
Show Jana Krause sledujte v úterý 20. října večer na
Primě a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).