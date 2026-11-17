Osijek, 15. listopadu 2026, 84. minuta. Adam Hložek vyrovnává na 1:1 a Česko po dvou měsících poprvé cítí, že by si z Ligy národů mohlo odvézt aspoň bod. Vydrží to tři minuty. Pak se trefí Lovro Majer, Chorvatsko vyhrává 2:1 a česká kampaň v elitní skupině končí bez jediného bodu. O den později si v Desítce Radiožurnálu Sport vzal slovo Pavel Horváth. Nový trenér Santi Denia podle něj „zkoušel až moc hráčů“ a celé podzimní snažení působilo „jako letní kemp druholigového týmu“. Ostrá slova, ale nemíří na jeden špatný večer. Horváth kritizuje způsob, jakým se reprezentace přestavuje.
Šest porážek a tři vstřelené góly
Na bilanci není co přikrášlovat. Česko odehrálo ve skupině A3 Ligy národů 2026/27 šest zápasů a všech šest prohrálo. Podle přehledu
UEFA vypadala česká cesta skupinou takto: Česko proti Chorvatsku 1:2 Česko proti Anglii 0:2 Španělsko proti Česku 3:1 Anglie proti Česku 3:0 Česko proti Španělsku 0:2 Chorvatsko proti Česku 2:1
Dohromady 3 vstřelené a 14 inkasovaných gólů. Ve třech utkáních z šesti tým neskóroval vůbec. Konečná tabulka je k Česku nemilosrdná: Anglie i Španělsko získaly po 15 bodech, Chorvatsko 6, Česko nulu.
Paradoxně k bodům mělo Česko nejblíž proti Chorvatsku. Obě utkání skončila těsně 1:2. Na úvod v Praze otevřel český účet ročníku Adam Karabec po přihrávce Hložka, v Osijeku pak Hložek srovnával před 12 009 diváky na Opus Areně. Jenže ani jednou to nestačilo. Chorvati si výhrou zajistili třetí místo a baráž o udržení v nejvyšší divizi. Česku taková záchranná síť nezbyla.
Příliš mnoho jmen, příliš málo vazeb
Horváthova výtka není jen konstatování, že se prohrávalo. Prohry se proti Anglii a Španělsku čekaly. Bývalý reprezentant a pětinásobný mistr ligy se v
Desítce Pavla Horvátha ptá, jestli Denia během září, října a listopadu nezkoušel tolik hráčů, že tým nestihl najít vazby, bez kterých reprezentace nefunguje.
Přirovnání ke kempu druholigového týmu je proto přesnější, než se na první pohled zdá. Na letním soustředění klubu z nižší soutěže se zkouší, kdo se hodí. Přijde pár hráčů na testy, sestava se mění zápas od zápasu a nikdo pořádně neví, kdo bude v neděli hrát vedle koho. Přesně takový dojem podle Horvátha vyvolávala reprezentace. Nešlo o jednotlivé zaváhání, ale o celkový obraz týmu, který se pořád skládal.
V debatě zazněla i druhá otázka. Fotbalový analytik Luděk Zelenka řešil, proč se výrazné změny ve stylu hry nepropsaly do výsledků. Kus odpovědi dávají čísla. Tři góly za šest zápasů znamenají, že nový styl sice mohl na hřišti vypadat jinak, ale před brankou soupeře nepřinesl nic. A čtrnáct inkasovaných gólů ukazuje, že ani vzadu tým nenašel jistotu.
Kolik hráčů Denia za podzim přesně vyzkoušel, z otevřených zdrojů vyčíslit nejde. Kompletní přehled debutantů a nováčků za všechny tři srazy zatím chybí. Jedna vazba ale fungovala viditelně: Hložek s Karabcem stáli u prvního gólu, Hložek dal i poslední. Spolupráce, kterou by trenér podle nás měl brát jako základ, ne jako jednu z mnoha variant.
Celou epizodu, která má necelou hodinu, si lze pustit na mujRozhlasu. Horváth s Desítkou míří i mezi diváky: 18. listopadu v 19:00 do Pardubic s hostem Michalem Hlavatým (vstupenky stojí od 290 Kč) a 14. prosince do Liberce.
Kredit ze Španělska a rozjezd proti nejsilnějším
Tvrdost Horváthova soudu vynikne, když si člověk připomene, s jakými očekáváními Denia přicházel. Fotbalová asociace ho představila 31. července 2026 jako vůbec prvního zahraničního trenéra české reprezentace. Dostal dvouletou smlouvu s opcí a přinesl životopis, jaký žádný český kandidát nabídnout nemohl: olympijské zlato z roku 2024, tituly mistra Evropy s výběry do 17 i do 19 let a léta práce ve španělském mládežnickém systému.
Horváth tehdy nepatřil ke skeptikům. Při Deniově nástupu nabádal k trpělivosti a připomínal, že změna nepřijde „za měsíc, ani za jeden sraz“. Zároveň varoval, že start proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku bude krutý. V tom měl pravdu. Rozlosování nemohlo nového kouče přivítat hůř: dva z nejlepších týmů Evropy a k tomu Chorvatsko, které na velkých turnajích pravidelně sahá po medailích.
Právě proto je současná kritika zajímavá. Horváth neříká, že Denia je špatný trenér nebo že přestavba byla zbytečná. Říká, že při takové šňůře soupeřů si tým nemohl dovolit hledat sám sebe tak dlouho. Přestavba potřebuje kostru, na kterou se nová jména nabalují. Když se mění příliš mnoho najednou, i dobrý záměr navenek působí jako improvizace.
Nejhorší ročník v historii Ligy národů
Česko hraje Ligu národů od jejího vzniku v roce 2018 a nikdy z ní neodešlo s prázdnou. Podle přehledu výsledků po jednotlivých ročnících vypadá srovnání takto:
Ročník Divize Body Výsledek 2018/19 Liga B 6 2. místo ve skupině 2020/21 Liga B 12 postup do Ligy A 2022/23 Liga A 4 4. místo, sestup 2024/25 Liga B 11 výhra ve skupině B1 2026/27 Liga A 0 4. místo, přímý sestup
Nejbližší paralelou je ročník 2022/23, kdy Česko v elitní skupině také skončilo poslední a spadlo. Tehdy ale uhrálo čtyři body. Ještě ostřejší je kontrast s minulým ročníkem: v sezoně 2024/25 vyhrálo Česko skupinu B1 s 11 body a skóre 9:8. Prohrálo jediný zápas, v Gruzii 1:4, a porazilo Ukrajinu, Albánii i Gruzii.
Nula bodů je dno, pod které se v této soutěži jít nedá. Pravda je, že tehdy šlo o soupeře úplně jiné úrovně. Stejně tak ale platí, že tým, který před rokem dominoval skupině, dnes nedokázal uhrát ani remízu.
Sestup do Ligy B a los v Belfastu
Důsledky nejsou jen symbolické. UEFA potvrdila, že Česko skupinu A3 uzavřelo na čtvrtém místě a přímo sestupuje do Ligy B. Ročník 2026/27 je přechodový, protože soutěž od sezony 2028/29 přechází na trojligový model. Část čtvrtých týmů proto jde do baráže, část padá rovnou. Česko patří do druhé skupiny a baráž hrát nebude.
Ještě citelnější může být dopad na kvalifikaci EURO 2028. Los se uskuteční 6. prosince 2026 v Belfastu a podle
pravidel UEFA pro EURO 2028 se týmy do košů nasazují podle průběžného celkového pořadí Ligy národů 2026/27. Nulový zisk v elitní skupině tak Česku výchozí pozici pro los nevylepšuje. Kvalifikace začne v březnu 2027 a skončí v listopadu téhož roku.
Ve světovém žebříčku FIFA figurovalo Česko před listopadovou aktualizací na 48. místě. Jak se v něm projeví podzimní série porážek, ukáže až nové pořadí z 18. listopadu.
Další nominace zatím zveřejněna nebyla. O okamžitém konci trenéra se oficiálně nemluví a dvouletá smlouva dává Deniovi čas, který mu Horváth v létě sám přál. Otázka už ale nezní, jestli přestavbu dělat. Zní, kolik experimentů si tým může dovolit, když jarní kvalifikace začne doopravdy.
Z celého podzimu zůstává jako nejvýmluvnější obraz těch tří minut v Osijeku. Hložkův gól ukázal, že ve skupině vazby existují. Majerův ukázal, že zatím vydrží jen chvíli.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl