Veronika Fischerová se navrhování a výrobě kabelek věnuje už od základní školy. Opravovat, navrhovat a šít oblečení ji učila babička. Vystudovala střední oděvní školu a k podnikání ji později přivedla vlastní zkušenost. Na první rodičovské si ušila tašku ke kočárku přesně takovou, jakou potřebovala. Taška se líbila i dalším maminkám, a tak pro ně začala šít. A zakázky se začaly hrnout.
Nyní pod svou značkou FISCHERKA už 12 let vyrábí na zakázku nejen kabelky, ale i batohy, peněženky nebo taštičky. "Vyrábím, navrhuju a vyrábím kabelky pro ženy, které nechtějí běžný produkt z obchodu, ale chtějí jedinečnost a chtějí kabelku přizpůsobit svým potřebám, účelu využití, fantazii a svému stylu. Mým cílem je, aby mé kabelky předávaly maminky i svým dcerám," říká Fischerová.
Čtěte také: Světový úspěch pro firmu z Hané. Se speciálním AI modelem hlídá rytmus srdce
Od koženky postupně přešla ke kůži, a tak se jí otevřel nový trh. Nedávno otevřela vlastní ateliér, kde kožené kabelky vyrábí celé ručně, včetně ručního šití. To je sice proti strojovému šití časově náročnější, výrobek je ovšem daleko trvanlivější. "Zajímavé je, že 90 procent zákaznic si u mě objednává kabelky černé barvy, hodí se ke všemu, nechtějí vystupovat z davu. Já miluji barvy, léto, jarní barvičky, takže se snažím i do těch černých kabelek umístit nějakou barvu, která kabelku rozjasní," popisuje.
Výroba jedné ručně šité kožené kabelky trvá i 40 hodin, každá má speciální certifikát a unikátní pořadové číslo. Podnikatelka se navíc zvládá starat i o své tři děti a s ohledem na nejmenší musí vstávat každý den včetně víkendu ve čtyři hodiny ráno, aby mohla v klidu pracovat na svých kabelkách.
A nyní navíc chystá úplnou novinku, kabelky z aligátoří kůže. "Kůži už mám dokonce připravenou doma. Měla jsem to dlouhou dobu jako svůj další cíl, protože je to naprosto fascinující materiál. Vzhled kůže mě úplně uchvátil. Ale není to jen tak. Kůže musí mít svůj vlastní certifikát CITES, že není z pytláckého lovu a že je kůže získaná legální cestou. A samotná kabelka pak má taky svoje omezení. Nelze s ní cestovat jen tak po světě, ne každý stát to povoluje. Aktuálně chystám kabelku, kam použiji kůži z aligátora. Na později mám připravenou i krokodýlí kůži z kajmana," popisuje podnikatelka.