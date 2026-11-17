Jedna věta, a je v ní to podstatné: pokračovat by podle ní znamenalo kompromis, který nemohla přijmout. Giorgina Uzcategui, bývalá manželka Iliji Topurii, mluvila o rozvodu krátce a bez obvinění na jeho adresu. Přesto její slova během několika hodin oběhla servery o smíšených bojových uměních od Španělska po Rusko. Ilia Topuria, 29letý španělsko-gruzínský bojovník v lehké váze do 70 kg s bilancí 17-1-0, je totiž jedno z největších jmen UFC, nejsledovanější světové organizace smíšených bojových umění, a bývalý šampion dvou váhových kategorií. Redakce MMAmag proto prošla dostupné přepisy jejího vystoupení, poskládala časovou osu rozvodu a dohledala, co k němu dřív řekl sám Topuria.
Hranice, za kterou už nešla
V přepisu, který 15. listopadu 2026 zveřejnil na síti X účet Championship Rounds, zní její vyjádření takto: „Nejsou to snadná rozhodnutí a není to snadný proces, ale v mém případě si myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohla udělat. Pokračovat ve vztahu by znamenalo udělat kompromis sama se sebou způsobem, který jsem nemohla přijmout“. Pokračuje smířlivě: „Přesto mu přeji všechno nejlepší, protože je otcem mé dcery. Byl velmi důležitým člověkem v mém životě. Ale teď se naše cesty rozešly“.
Jde o její popis vlastního rozhodnutí, ne o důvod rozvodu zjištěný soudem. Přepis uvádí jako zdroj podcast El Cafetal; redakce MMAmag pracovala se sekundárním přepisem, který den nato převzal ruský Championat. Ze stejného rozhovoru cituje Mundo Deportivo pasáže, v nichž Uzcategui mluví o rozvodu jako o nejtěžším období svého života, o pobytu v cizí zemi daleko od rodiny a o tlaku médií.
Od prvního veřejně doloženého rozchodu po nové vyjádření uplynulo zhruba patnáct měsíců a každý další krok má své datum.
Soud v Móstoles a všechno, co mu předcházelo
Z datovaných zpráv španělských a mezinárodních médií redakce MMAmag poskládala časovou osu, která ukazuje, že Uzcategui nemluví týden po rozchodu, ale víc než rok po něm.
|Datum
|Fáze
|Kdo informoval
|srpen 2025
|rozchod páru
|Championat
|11. 11. 2025
|podaná žádost o rozvod
|Mundo América
|7. 1. 2026
|jednání u soudu v Móstoles
|Europa Press, AS
|5. 2. 2026
|mimosoudní dohoda, stažení oznámení
|AS, La Vanguardia
|15. 11. 2026
|vyjádření Uzcategui k rozvodu
|Championship Rounds
U data podání žádosti se zdroje neshodují: Championat píše o konci října 2025, Mundo América uvádí konkrétně 11. listopadu 2025. Jednání u soudu ve španělském Móstoles popsala 7. ledna 2026 agentura Europa Press. Podle deníku AS z 5. února 2026 se strany následně dohodly mimosoudně a oznámení bylo staženo; La Vanguardia píše o odložení věci. AS se přitom odvolává na vlastní zjištění a zdroje z okolí Topurii, ne na sdělení soudu. Věc tedy podle těchto zpráv skončila dohodou stran, nikoli rozhodnutím o vině.
Sám Topuria se k rozvodu veřejně vrátil dvakrát a podruhé kvůli muži, který mu krátce nato vzal pás.
Když se do zápasu připletla jeho rodina
Před lednovým jednáním řekl Topuria novinářům podle Europa Press: „Jsem velmi klidný, vůbec nejsem pod tlakem. Mojí prioritou je moje dcera. Moje děti, moje rodina“. O pět měsíců později zvolil ostřejší tón. Justin Gaethje v předzápasovém trash talku narážel na jeho rozvod a Topuria mu 8. června 2026 odpověděl na síti X. Jeho příspěvek cituje server MMA Junkie: „Justin překročil hranici. To, co se stalo mezi mnou a mojí bývalou ženou, je naše věc. Možná už spolu nejsme, ale pořád je matkou mé dcery“.
Postavená vedle sebe mluví obě vyjádření o téže věci dvěma jazyky. Ona popisuje rozhodnutí, které musela udělat sama za sebe. On mluví o klidu, o dceři a o čáře, kterou podle něj překročil soupeř. V citovaných výrocích ani jeden z nich druhého neobviňuje. Pět dní po příspěvku na X řekl Topuria serveru CBS Sports, že veřejně vedený rozvod nezasahuje jen jeho, ale i jeho děti a rodinu.
Proč se ale o rok starém rozvodu píše znovu?
Proč se vrací téma, které už bylo uzavřené
ANALÝZA Protože poprvé mluví strana, která do té doby komunikovala hlavně přes právní kroky a přes cizí texty. Celý příběh se od podzimu 2025 vyprávěl cizími ústy: agenturními zprávami od soudu, tweety, předzápasovými narážkami. V listopadu 2026 zazněl popis z první ruky, a to v podobě, která nikoho neobviňuje.
Má to háček. Výrok se k českému čtenáři dostává přes řetězec přepisů, a čím delší řetězec, tím snadněji se z nuance stane titulek. Proto v tomto textu najdete citace v plném znění a u každé datum i kanál. Rozdíl mezi tím, že se rozhodla, a tvrzením, že prozradila pravý důvod rozvodu, je totiž celý rozdíl mezi zprávou a drbem.
Zbývá otázka, kde je po ztrátě pásu muž, o kterém se mluví.
Kde je Topuria v listopadu 2026, když nedrží žádný pás
V oficiálním pořadí UFC a na stránce turnaje redakce MMAmag ověřila, jak na tom bojovník je. V hlavním zápase turnaje UFC Freedom 250 prohrál 14. června 2026 ve Washingtonu s Gaethjem technickým knockoutem po 4. kole, kdy zápas ukončil jeho roh, a titul v lehké váze změnil majitele. V žebříčku UFC k 17. listopadu 2026 je Topuria jedničkou lehké váhy a pátý v pořadí bez rozdílu vah. Dřív držel i pás v pérové váze do 66 kg, který získal v únoru 2024 výhrou nad Alexandrem Volkanovskim.
Další zápas ohlášený nemá. Podle serveru MMA Fighting mluvil šéf UFC Dana White o návratu na začátku roku 2027, bez data a bez soupeře. Ani jeden z aktérů rozvod s porážkou proti Gaethjemu nespojuje; tento článek takovou souvislost nenaznačuje.
Zůstávají tak dvě čáry. Ona řekla, kde skončila ochota ustupovat sama sobě. On si svoji nakreslil veřejně o pět měsíců dřív: rodina zůstane mimo klec.
ZDROJE: Championat (16. 11. 2026), zrcadlený příspěvek účtu Championship Rounds na X (15. 11. 2026), Mundo Deportivo (15. 11. 2026), Europa Press (7. 1. 2026), AS (9. 1. a 5. 2. 2026), La Vanguardia (6. 2. 2026), Mundo América / El Mundo (6. 2. 2026), MMA Junkie přes AOL (8. 6. 2026), CBS Sports (13. 6. 2026), oficiální stránka a výsledkový článek UFC Freedom 250, oficiální žebříček UFC k 17. 11. 2026, Sherdog (profil Iliji Topurii, stav k 17. 11. 2026), MMA Fighting.
METODIKA: Redakce MMAmag vycházela z přepisu výroků Giorginy Uzcategui, který 15. 11. 2026 zveřejnil účet Championship Rounds na X a který jako zdroj uvádí podcast El Cafetal; původní epizodu se nepodařilo otevřít, proto jsou citace překladem redakce z dostupného anglického přepisu, ruské verze Championatu a španělských citací Mundo Deportivo. Časová osa vznikla z datovaných zpráv španělských a mezinárodních médií; soudní spis ani rozhodnutí o rozvodu nejsou veřejně dostupné a redakce s nimi nepracovala, procesní informace proto článek uvádí vždy s médiem, které je přineslo. Odstup „zhruba patnáct měsíců“ je spočítán ze dvou hodnot v tabulce, tedy z rozchodu v srpnu 2025 a z vyjádření zveřejněného 15. 11. 2026; přesný počet dnů nelze uvést, porque den srpnového rozchodu žádný dohledaný zdroj neuvádí. Sportovní data pocházejí z oficiálních stránek UFC a z databáze Sherdog, stav k 17. 11. 2026; u Topuriova věku, bilance a pořadí jde o údaje k tomuto datu. Článek nezahrnuje obsah právních podání ani jakékoli údaje o dceři obou aktérů a nechává otevřené, kdy a proti komu se Topuria vrátí do klece.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková