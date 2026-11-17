Dva muži stojí proti sobě na pódiu, fotografové čekají na obligátní snímek z očí do očí. Jeden z nich pak udělá krok navíc, natáhne ruku a začne tomu druhému prohmatávat bicepsy, jako by si na autobazaru ověřoval, co je pod kapotou. Usměvavý soupeř mu ruce odstrčí a oba se na chvíli zaklesnou. Sál neví, jestli se má smát. Kdy a kde se tahle kontrola formy dořeší, dohledala redakce MMAmag na oficiální kartě turnaje. A platí na ní jiná pravidla než minule.
Ruka na bicepsu a úsměv, který nevydržel
Scéna se odehrála na tiskové konferenci Real Fight Areny, české organizace pořádající MMA, realfight, K-1 i box, před jejím pražským galavečerem. Server Káóčko ji 17. listopadu 2026 popsal takto: „Záděra se dostal do těsné blízkosti a začal Sivákovi prohmatávat bicepsy. Sivák se usmíval, chování soupeře se mu ale nelíbilo, takže jeho ruce odstrčil. Pak se do sebe podivně zaklesli“.
Václav Sivák je český bojovník, kterého RFA vede jako neporaženého šampiona s bilancí 37-0; na RFA 35 nastupuje v realfightu do 75 kg. Patrik Záděra je český bojovník s bilancí 40-11, podle organizace s přirozenou váhou do 75 kg a se specializací na malé rukavice.
Sivákova odpověď byla fyzická, ne slovní. Vysvětlení toho gesta v popisu tiskovky není a domýšlet si ho nemá smysl. Sivák přitom o Záděrových rukou mluvil po jejich posledním vzájemném zápase tónem, který se k ohmatávání bicepsů vůbec nehodí.
V březnu 2025 mluvil o Záděrových rukou jinak
Potkávají se potřetí. Oficiální stránka turnaje uvádí stav série 2:0 pro Siváka: poprvé ho porazil v prosinci 2022 na body a stal se prvním šampionem RFA, podruhé v březnu 2025 na turnaji RFA 20 v Bratislavě, kde bral titul v K-1 do 70 kg.
Hned po druhém zápase přiznal strach ze Záděrovy rány. Sport.cz ho 15. března 2025 citoval: „Normálně neříkám, že jsem se bál, ale měl jsem strach z porážky. Nechodil jsem do přestřelek, protože jsem se bál, že mě vypne. V rukou má opravdové granáty“.
Obě vystoupení postavila redakce MMAmag vedle sebe: z pozápasového rozhovoru, který Sport.cz publikoval 15. března 2025, mluví respekt, z popisu tiskovky o dvacet měsíců později spíš hra o pozici. Sama RFA třetí duel prodává jako „Největší risk Sivákovy kariéry“, což je marketingová formulace organizace, ne hodnocení zvenčí. Nemění se ale jen nálada. Jiná je i váha a rukavice.
O devět kilo výš než poprvé
Hlavní zápas jde podle oficiální stránky RFA 35 v realfightu do 75 kg a v malých rukavicích. Proti prvnímu vzájemnému duelu je to posun o 9 kg nahoru, proti druhému o 5 kg.
|Vzájemný zápas
|Váhový limit
|Posun oproti prvnímu
|první
|66 kg
|—
|druhý
|70 kg
|+4 kg
|třetí (RFA 35)
|75 kg
|+9 kg
Limit 75 kg uvádí přímo RFA. Limit 66 kg z prvního zápasu pochází z preview serveru Fight-live a primárním zdrojem ho doložit nelze.
Kartu turnaje porovnala redakce MMAmag s oficiálním žebříčkem organizace a dopočítala, o kolik se váhový rámec trilogie posunul. V žebříčku v realfightu do 75 kg stojí Záděra jako jednička se zápisem 3-1 za šampionem Dominikem Bereczkim. Jde o bilanci v samotné RFA, kdežto 40-11 na kartě je jeho celková postojářská bilance. Zbývá datum, které si fanoušek zapíše do kalendáře.
Královka, 27. listopadu a jedna nedořešená věc
RFA 35 Praha se koná 27. listopadu 2026 ve Sportovní hale Královka v Praze, hala se otevírá v 18:00 a program začíná v 18:30. Hlavním zápasem večera je Sivák proti Záděrovi v realfightu do 75 kg v malých rukavicích. Na oficiální kartě není uveden jako titulový.
Vedle nich na kartě ke dni 17. listopadu 2026 stojí Hanka Gelnarová proti Silvii Ambrušové, Martina Jindrová proti Chiaře Giusti v realfightu do 70 kg, Adam Jakubík proti Enriku Koterbovi a Tagir Machmudov proti Kacperu Klasovi ve welterové váze MMA. Datum, čas i složení karty ověřila redakce MMAmag na oficiální stránce turnaje; před galavečerem se soupisky běžně mění.
Osahat si soupeřovy paže na pódiu je jedna věc. Co v nich doopravdy je, ukáže až Královka.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka