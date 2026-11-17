U příležitosti 17. listopadu přinášíme malou vzpomínku na to, kam jsme před sametovou revolucí chodili nakupovat luxusnější zboží, které v nabídce běžných obchodů nebylo. Vzpomenete si, kde všude byl v Plzni Tuzex? A vybavíte si ještě prodejny exkluzivních potravin ESO?
V prodejnách Tuzex (tuzemský export) bylo možné za komunistického režimu nakupovat za valuty zahraničních měn nebo za speciální odběrní poukazy zvané bony. Kdo zrovna nepracoval někde na zahraniční montáži, aby mohl čerpat diety ve valutách, nebo neměl někoho z příbuzných na Západě, od koho mohl získat západoněmecké marky či americké dolary oficiálně směnitelné za bony, musel si je opatřit na černém trhu. Lidé si je přeprodávali mezi sebou. Nejsnáze, ale za vyšší cenu, byly k sehnání v blízkosti prodejen Tuzex, kde je nabízeli nepřehlédnutelní veksláci, tedy nelegální směnárníci.
Pro zkušeného veksláka nebyl problém vydělat si měsíčně až 50 000 korun v době, kdy většina lidí dosahovala maximálního výdělku kolem 2 500 Kčs. Za takový měsíční příjem se už dal koupit například nový automobil Škoda.
První prodejna Tuzexu otevřela v Plzni své prostory zákazníkům v polovině šedesátých let v Kopeckého sadech. V malém obchodu se prodávala především kosmetika, drogerie a drobné zboží, ale hlavně tehdy velice vyhledávané modely aut – angličáky. Pokud jste si chtěli koupit za bony cokoli jiného, museli jste zajet do Prahy. Větší prodejna s rozšířeným sortimentem se v Plzni otevřela až začátkem 70. let. Při rekonstrukci výstaviště vznikly nové prostory, které až do začátku osmdesátých let sloužily zákazníkům Tuzexu. Prodejna nabízela mnohem větší prostory a širší sortiment. Obě prodejny na výstavišti i v Kopeckého sadech fungovaly současně. Postupně se rozšiřovala také nabídka zboží. K dostání byly například i velmi žádané motorové pily, autorádia, chladničky nebo autodoplňky.
Postupem času ale začala být pro výstaviště cizí prodejna Tuzexu překážkou a konkurencí. Vznikl proto nejznámější a nejslavnější plzeňský Tuzex na rohu Kollárovy a Puškinovy ulice. Aktuálně v těchto prostorách sídlí vietnamská samoobsluha s potravinami. Nový Tuzex byl na svou dobu reprezentativní prodejnou s dostatečnou kapacitou, rozdělenou na různé prodejní úseky. Kdo si tam před rokem 1989 nevystál dlouhou frontu a nekoupil džíny, ten jako by neexistoval.
Článek vznikl ve spolupráci s plzeňským nakladatelstvím
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O něco chudším příbuzným prodejen Tuzexu se zejména ke konci 80. let staly obchody s potravinami známé pod značkou ESO, ve kterých byly k dostání kvalitní tuzemské a některé zahraniční potraviny. K nákupu stačily jen koruny. První prodejna tohoto řetězce byla otevřena v roce 1983 v Praze. Brzy ale začaly vznikat další pobočky po celé republice. Postupně je mělo i každé okresní město.
V západních Čechách se o rozšiřování sítě staral podnik Potraviny Plzeň. Začal prodejnou v Sokolově v roce 1984. První plzeňské ESO se otevřelo o tři roky později. Exkluzivní zboží bylo k dostání v pasáži Domu kultury ROH. Později mohli zákazníci své náročnější chutě uspokojit také na nároží Solní a Dominikánské ulice. Do roku 1987 bylo v regionu zřízeno celkem osm prodejen ESO. K dostání v nich bylo na tehdejší dobu neuvěřitelných 60 druhů cukrovinek. Nechyběly ani různé chipsy z dovozu. Velký výběr pochoutek nabízelo i oddělení lahůdek. Do prodejen ESO se chodilo také pro luxusnější dárkové balíčky.