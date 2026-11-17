TOM-8 měl vystřídat pístové cvičné stroje C-11. Dochovaný prototyp se v roce 1967 dostal do muzea z dětské léčebny v Opařanech. Po renovaci v roce 2026 připomíná letoun ze zkušebních let a má motor i vrtuli z Brigadýru.
Na korbě nákladního auta je trup s označením OK-08. Z křídel zůstaly na snímku jen části u trupu a z ocasu vyčnívá obnažená konstrukce.
Dobová fotografie Vojenského historického ústavu (VHÚ) zachycuje druhý prototyp cvičného TOM-8 krátce po získání do sbírky. Má výrobní číslo 04. Co víme o pobytu v Opařanech
V červenci 1967 našli stroj ve velmi špatném stavu v areálu dětské psychiatrické léčebny v Opařanech na Táborsku. Podle
popisku leteckého fotografa Alastaira T. Gardinera sloužil v léčebně k zabavení dětí. Kdo letoun do Opařan přivezl, kdy se to stalo a jak přesně ho děti využívaly, se z dostupných podkladů určit nepodařilo.
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Z léčebny putoval na opravu zpět do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ), kde typ vznikl. První renovace skončila v červenci 1968 a muzeum pak letoun vystavovalo do roku 1972. Následovala generální oprava ve vojenských leteckých opravnách v Čáslavi, která trvala od roku 1973 do roku 1978.
TOM-8 měl převzít výcvik po C-11
Tým konstruktéra Karla Tomáše navrhl TOM-8 pro pokračovací výcvik. Se žákem a instruktorem na palubě měl zvládnout mimo jiné akrobacii a navigaci. Prototyp měl kolo pod přídí a na zemi stál s trupem téměř vodorovně. U běžného
C-11, licenční verze sovětského Jaku-11 z Kunovic, spočíval ocas na malém kole. Širokou příď C-11 vyplňoval hvězdicový motor AŠ-21. C-11 z Kunovic byl licenční verzí Jaku-11. Pod rozměrnou kapotou měl hvězdicový motor AŠ-21.
TOM-8 poprvé vzlétl 23. dubna 1956. Potíže s motorem zkoušky protáhly a v roce 1960 skončily i přípravy na sériovou výrobu v Moravanu v Otrokovicích. Vývojový ústav ve svém
přehledu letových zkoušek zmiňuje také počty dostupných C-11. Mezitím už létal prototyp proudového Delfína L-29, po jehož zavedení začaly C-11 přecházet z armády do aeroklubů. Na Delfín později navázal L-39 Albatros. VHÚ označuje TOM-8 za poslední československou pístovou konstrukci určenou přímo pro pokračovací vojenský výcvik.
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Co prozradí příď a označení OK-08
Po renovaci v podniku LOM PRAHA přetáhl letoun 24. dubna 2026 traktor z dílen do
Staré Aerovky. Na starších muzejních snímcích je na levém boku mezi kabinou a ocasem velké OK-08. Na fotografii z dubnového převozu najdete menší označení na svislé ocasní ploše. Restaurátoři chtěli vzhled stroje přiblížit době letových zkoušek. V roce 2013 nesl druhý prototyp velké označení OK-08 na boku trupu. Na snímku z převozu v dubnu 2026 je menší označení na svislé ocasní ploše.
Při generální opravě v Čáslavi se podle VHÚ ztratil původní plochý šestiválec Praga M-208C a elektricky stavitelná vrtule V-421. Opravny použily motor a dvoulistou vrtuli z víceúčelového letounu L-60 Brigadýr. Přesný typ vrtule na exponátu VHÚ ve veřejném popisu neuvádí.
Katalogový výkon 235 koní patří k původnímu motoru M-208C. Motor v renovovaném exponátu určuje až
zpráva o práci restaurátorů. Mechanici při pozemní zkoušce rozběhli M-208B Doris, tedy náhradu z Brigadýru.