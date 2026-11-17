Může to být věčně zmrzlá půda, ale též švédská akční komedie, s níž nás Netflix od 10. prosince vezme rovnou do srdce Stockholmu. Podlí kriminálníci si v Permafrostu políčí na udílení Nobelových cen, nejhonosnější událost roku dalece přesahující kulturní rámec, a dva nesourodí strážci zákona podnikají strastiplnou záchrannou akci. V traileru to přitom vypadá na slušnou severskou zábavu.
Synopse hovoří jasně: „Když se dvě zdánlivě nesouvisející vyšetřování začnou prolínat, Marcus Tell (Björn Gustafsson) a Ann Wilding (Aliette Opheim) jsou nuceni spojit síly, ačkoli se jim do spolupráce příliš nechce. Jejich vzájemné rozdíly přitom způsobují téměř stejné třenice jako samotný případ. Oba policisté se nakonec pouštějí do rychle se rozvíjející operace, jejímž cílem je zastavit spiknutí namířené proti slavnostnímu udílení Nobelových cen.“
Kriminální živly totiž chtějí do místnosti plné vědeckých a intelektuálních kapacit vypustit smrtelný, vysoce nakažlivý virus, který by rázem způsobil pandemii. Hlavní hrdinové tak musí hodit za hlavu fyzické sváry a táhnout za jeden provaz jako Tango a Cash, Zabiják a bodyguard i jiní zástupci amerických buddy komedií, jež režisér Patrick Eklund v Permafrostu otevřeně cituje. K dispozici přitom měl tamní známé herecké tváře a zjevně i štědrý rozpočet, s nímž obrážel dominanty švédské metropole a navodil vánoční atmosféru do rytmu honiček, přestřelek a kuchyňských bitek. Kdyby takový trailer vypustili Američané s Noomi Rapace v hlavní roli, vůbec bychom se nedivili.
Eklund už koneckonců pro Netflix jednu zakázku vykonal. Roku 2023 natočil hororovou komedii Seminář z prostředí krvavého teambuildingu a také nynější aktéry vystaví náročné týmové zkoušce. V sázce je bezmála švédské maximum, ale za vánočních melodií sledujeme převážně komediální špionážní úlet, jimiž jsme ze západu přesyceni. Ze severu ovšem může přinést osvěžující žánrový vítr, který napne plachty silněji než zámořská komedie Špatný den s Cameron Diaz, startující na Netflixu 11. prosince.
Zápletka sice do jisté míry evokuje Bláznivou střelu 2, kde zloduch rovněž chystal zkázu prestižního galavečeru a Frank Drebin při vyšetřování natropil ještě větší škody, ale ve švédských ručičkách očividně šlape i akce. Pokud vás podobné koncepty baví, za měsíc si užijete příjemný večer – do té doby se můžete rozhlédnout v žebříčku nejlepších akčních komedií Netflixu na Kinoboxu.
Zdroje: Flickering Myth, Metro Mode, Netflix