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Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřáb

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Nehoda nákladního auta zaměstnala hasiče u Kájova na Českokrumlovsku. Kamion skončil mimo vozovku převrácený na boku a následně začaly hořet jeho zadní nápravy. Velitel zásahu na k nehodě přivolal i jeřáb.
Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřáb

Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřáb

Zdroj: HZS Jihočeský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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