Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřáb

Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřábPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kamion u Kájova skončil na boku. Začaly mu hořet zadní nápravy, na místo míří jeřábZdroj: HZS Jihočeský kraj
Článek byl publikován 26.10.2026 13:25
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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