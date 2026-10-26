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Jihočeský policista je mistrem Evropy v karate. Porazil i loňské přemožitele

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Z policejní služby rovnou na evropský sportovní vrchol. Kapitán Martin Hermann, instruktor služební přípravy z Lišova, vybojoval se svými kolegy zlaté medaile na mistrovství Evropy v karate. V konkurenci 1 368 závodníků z 21 zemí společně ovládli týmovou kategorii mužů nad 36 let.
Jihočeský policista je mistrem Evropy v karate. Porazil i loňské přemožitele

Jihočeský policista je mistrem Evropy v karate. Porazil i loňské přemožitele

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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