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Gotická stezka propojila památky jižních Čech a Rakouska virtuálními prohlídkami

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Dennívýzva
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Jihočeské kostely a gotické památky z rakouského regionu Mühlviertel nově spojuje digitální platforma na adrese www.gotik.info. Projekt představuje 58 unikátních sakrálních staveb prostřednictvím trojrozměrných…
Oltář_Cetviny

Oltář_Cetviny

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:15

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