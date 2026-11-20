Pražský krajský soud se ve čtvrtek poprvé zabýval případem Eduarda Popovského, ukrajinského státního příslušníka obžalovaného z loňského útoku v Kralupech nad Vltavou. Státní zástupkyně ho viní z pokusu o vraždu více lidí a dítěte, z vícenásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví a z porušování domovní svobody. Za tyto činy mu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
K útokům došlo 16. února odpoledne. Popovský nejprve vtrhl do areálu turistické ubytovny, odkud byl dříve vykázán, a postupně napadl čtyři muže. Nejprve teleskopickým obuškem udeřil do hlavy instalatéra opravujícího umyvadlo. Ten se bránil kopáním a útočníka odrazil. Na chodbě pak Popovský vykopl dveře do pokoje a s obuškem se vrhl na jeho obyvatele, poté se ozbrojil noži z kuchyně. Nožem zasáhl muže pouze do tricepsu, protože napadený se stihl otočit bokem. Vedoucímu ubytovny, který přispěchal na pomoc, se vyhrožoval zabitím a bodl ho do malíčku. Správcova syna bodl před budovou do hrudníku, od vážného zranění ho zachránila zimní bunda, nůž se zlomil. V areálu se v době útoku konala schůzka dětí z místního turistického oddílu.
Při útěku z místa Popovský vnikl na dvůr sousedního rodinného domu. Když z domu vyšla čtrnáctiletá dívka, která byla doma sama s mladší sestrou, sebral sekeru a zamířil jí na horní polovinu těla. Dívce se podařilo uhnout a utéct zpět do domu, kde vyčkala příjezdu policie. Vše zachytila kamera. Dívka nyní prostřednictvím zmocněnkyně požaduje 350 000 korun za nemajetkovou újmu a úhradu nákladů na psychologickou léčbu.
Popovský u soudu s pomocí tlumočníka popřel úmysl kohokoliv zabít. „Neměl jsem v úmyslu nikoho zabít. Velice se stydím za to, co všechno se stalo. Polovinu z toho si pořádně nepamatuju," prohlásil. Tvrdí, že jednal pod vlivem neznámé látky, kterou mu měl jeho dodavatel marihuany přisypat do kávy. Bludy a neklid, které popisoval, chce jeho obhájce zohlednit při posouzení právní kvalifikace skutku s odkazem na institut opilství.
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