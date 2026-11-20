Jednapadesátiletý řidič, který loni v září projel závodní formulí po dálnici D4 na Příbramsku, se dočkal pravomocného rozhodnutí ve svém přestupkovém řízení. Příbramský městský úřad mu uložil pokutu 10 000 korun a zákaz řízení motorových vozidel na šest měsíců, středočeský krajský úřad toto rozhodnutí jako odvolací orgán definitivně potvrdil.
Policie dostala oznámení o neobvyklém vozidle na čerpací stanici u Dobříše 7. září loňského roku. Formule následně pokračovala v jízdě po D4, po níž pátralo několik hlídek i policejní vrtulník. Auto se podařilo zastavit až v obci Buk. Řidič odmítl vypovídat, dechová zkouška u něj vyloučila alkohol i drogy. Závodní auta tohoto typu nesmějí na veřejné pozemní komunikace jezdit, chybí jim registrační značka i směrová světla.
Cesta k pravomocnému rozhodnutí nebyla přímá. Krajský úřad původní rozhodnutí příbramských úředníků na jaře zrušil pro procesní nedostatky a věc se vrátila k novému projednání. Příbramský úřad rozhodl znovu a tentokrát krajský úřad jeho závěry potvrdil. Mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová popsala výsledek slovy: „Krajský úřad Středočeského kraje jako nadřízený správní orgán v rámci opakovaného odvolacího řízení přezkoumal nové rozhodnutí Městského úřadu Příbram, odvolání obviněného řidiče zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil." Rozhodnutí je vykonatelné a podle mluvčí se proti němu již nelze odvolat.
Formule na D4 v oblasti Příbramska přitom není ojedinělý jev. Policie eviduje celkem pět podobných případů, přičemž jízdy zachytili na video jiní motoristé. Řidiče se zpravidla nepodařilo ztotožnit, protože měli přilbu. V jediném dřívějším případě, který se dostal ke správnímu orgánu, přilba znemožnila identifikaci natolik, že úřad řízení zastavil. Tentokrát policisté totožnost řidiče zjistili přímo při zastavení vozidla.
Zdroj: autorský text / ČTK